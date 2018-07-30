〈中部〉兼顧花博交通 國四豐原潭子段分階施工

2018-07-30

以國豐路為中心分兩階段

〔記者張菁雅／台中報導〕由高速公路局第二新建工程處辦理的「國道四號台中環線豐原—潭子段」第二階段工程，原計畫於台中花博開幕後一個月動工，由於將封閉國道四號主線，各界擔心將衝擊交通。交通局廿九日表示，經邀集各界協調後已達成共識，將以國豐路三段三六五巷為中心，再分兩階段施工，並加速工程進度。

國道四號台中環線豐原潭子段（第C711標）豐勢交流道第二階段工程，範圍由計畫起點國道四號台中環線主線里程17K+235處，以高架橋橋樑形式，延伸跨越台三線後，銜接「國道四號台中環線豐原潭子段第C712標豐原一號、二號隧道及中坑溪橋工程」，同時設置豐勢交流道與台三線銜接。

交通局指出，高公局二工處原計畫在今年十二月四日動工，而台中花博在十一月三日開幕，也就是花博正式開幕一個月後動工，並封閉國道四號主線，國道四號封閉期間將影響相關道路使用，為此，交通局長王義川日前已邀集高公局二工處、中市交通大隊及豐原區公所等單位協調。

市府促請高公局加速工程

交通局表示，相關單位達成共識，第二階段工程進一步細分二之一及二之二階段施工，二之一階段將於花博開幕後一個月施作，二之二階段則延至花博閉幕後施工，工序調整後，在明年四月花博結束前，車輛上下國道四號交流道完全不受影響，可維護東勢、石岡等地區居民用路權益，預計工程在二○二○年完工；另外，市府也請高公局二工處盡速提送變更交通維持計畫書及各施工期程，同時修改施工告示牌面上的完工日期，並加速工程進度。