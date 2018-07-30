〈中部〉獲前瞻經費 八卦山將打造特色公園

2018-07-30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕爭取到前瞻計畫經費，八卦山將打造特色公園！八卦山是彰化市民休憩運動主要場所，各縣市紛紛推出特色公園之際，彰化縣仍缺乏亮眼的特色公園，縣府城觀處長馬英傑表示，八卦山大佛區後方民族新村眷村用地已完成拆遷，縣府已取得土地撥用，正規劃設計做為特色公園，已納入前瞻計畫的「城鎮之心」建設，將以大草皮的特色公園為打造目標。

將設計大草皮 引進共融式遊具

馬英傑指出，民族新村用地面積約三公頃，打造公園建設經費約一千四百萬元，由於土地位於山坡地，須進行水土保持計畫報告，只要順利完成水保報告書審查程序，就可以進入發包作業，全力爭取今年底完工，至少要完成初步雛形。

馬英傑強調，將以全新概念來設計民族新村的特色公園，以大草皮為遊戲平台主角，引入大片綠意空間，減少過多的硬體與建設，讓公園成為各年齡、各族群的奔跑遊戲運動場所。

馬英傑指出，未來八卦山特色公園將引進具有共融式創意的遊具，不過受限於山坡地，只能儘量符合共融元素，同時設計有青少年體能訓練區域，將會有攀爬等需要體能與技巧的器材。

由於彰化縣公園數量有限，尤其是人口密集的彰化市區，公園相似度極高；馬英傑強調，各地公園由鄉鎮市公所管轄興建，確實會受限於經費預算，因此，這次民族新村用地全新闢建的公園，不只將朝向特色公園目標發展，更要讓彰化縣進入特色公園的新紀元，讓特色公園成為八卦山的新亮點。