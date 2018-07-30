〈中部〉南投虎頭山風景區爭升級 賴揆支持

2018-07-30

賴清德視察埔里地理中心碑

〔記者佟振國／南投報導〕行政院長賴清德昨視察南投縣埔里鎮地理中心碑，地方希望將縣級虎頭山風景特定區再提升層級，納入日月潭國家風景區，提升軟硬體建設與觀光品質，賴揆則是全力支持，更強調絕不能只說不做，未來務必要讓鄉親、遊客感受到國家級風景區的水準。

爭納入日月潭國家風景區

埔里鎮位居台灣之心，地理中心碑更是全台獨一無二的景點，長期以來受限腹地不足、管理權責不明等問題，觀光產業有待提升，縣府則結合地理中心碑及虎頭山、鯉魚潭、地母廟等景點，向交通部觀光局爭取規劃縣級虎頭山風景特定區，並於今年二月正式核定公告，面積約五百八十公頃。

日管處︰再納埔里酒廠等特色

賴清德昨由交通部長吳宏謀、觀光局長周永暉陪同視察地理中心碑，地方強烈建議虎頭山風景區再升級，納入日月潭國家風景區，日月潭風景區管理處長洪維新簡報表示，單就虎頭山風景特定區內的觀光資源稍嫌不足，整合地方意見再納入歷史悠久的埔里酒廠，以及台十四線埔霧公路觀音、彩蝶瀑布群建構的綠色廊道及埔里蝴蝶生態復育重心，連同鎮內大馬璘、水蛙窟遺址文化、手工造紙與漆器，將更添日月潭風景區的豐富多元特色。

但目前日月潭管理處只有卅四名人力，國家風景區範圍已從原有九千公頃擴大為一萬八千公頃，若再增加範圍，人力、經費可能更加吃緊。

賴清德表示，絕對支持地方建設，因提升風景區層級有一定程序，須由審議委員會通過，在地方、中央積極推動之下，結果應該可以想見，至於日管處的人力、年度預算可以馬上保證明年度就能改善，也指示交通部特別注意。

賴揆強調，縣級風景區提升為國家級風景區就要有國家級的水準，不能只說不做，已經受損、老舊的設施就要趕快修復改善，要讓鄉親、遊客感覺與過去不一樣，否則會被罵很慘，日管處一定要特別注意。