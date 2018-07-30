〈中部〉團結聲聲喊 聞弦外之音

2018-07-30

記者陳璟民／特稿

身兼民進黨主席的蔡英文總統「改革挺台灣」九合一選舉輔選列車昨抵嘉義，為所提名的公職參選人授旗誓師，場面搶搶滾，讓人感受選戰熱度升高，展現執政黨拚勝信心，而她演講強調「團結」挺改革、守護進步價值…，「團結」一詞頻頻出現，讓台下群眾覺得話中有話，揣想是講給誰聽？

蔡英文提及「國民黨的國家方向，台灣人在二○一六年已經用選票回答『我不接受』」，還指軍公教年金、稅務、不當黨產、能源轉型等改革，是「之前執政的人」留下的不敢做、不願做或沒能力做的，顯係諷批國民黨、前總統馬英九之失，可視為她請他們「閉嘴」並懂得「團結」為台灣。

蔡談國家財政穩定而能推動前瞻基礎建設計畫、長照2.0、增加育兒津貼補助、股市上萬點等，應是訴諸全民，爭取國人團結支持民進黨深化改革。

蔡英文申明黨內初選機制執行多年且公平，這次嘉縣長初選激烈，議長張明達落敗，前農委會副主委翁章梁勝出，選後經她見證握手擁抱，她昨致詞兩度肯定張的胸襟，做足面子謝謝他，「團結」自是說給張聽的。

蔡還向要破壞團結、脫黨參選的人喊話，請群眾勸他「不要分裂」云云，大家一聽便懂除是講給副縣長吳芳銘聽的，期盼吳慎重進退，也有講給對吳倚重、提攜有加的縣長張花冠聽的成分，箇中可能蘊藏「團結」以全大局、以留後路的弦外之音；翁章梁及力挺他出線的民進黨選對會召集人、立委陳明文也要聽進去，才能「團結」同志、支持者，延續在地執政。

蔡英文一語多關多用，知者瞭然於胸，不知者略加討論也能有所理解，可謂恰到好處。