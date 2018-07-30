〈中部〉小英嘉縣市輔選造勢 期許團結

2018-07-30

〔記者蔡宗勳、王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕民進黨「改革挺台灣」全國授旗誓師列車昨天開達嘉義縣、市，總統兼民進黨主席蔡英文授旗給所提名下屆嘉義縣長參選人翁章梁，期許「團結的嘉縣成為全台灣進步價值的守護者」，也授旗給拚連任的嘉義市長涂醒哲，強調嘉市選舉勝負攸關台灣政治的改變能否延續，會場響徹「凍蒜」聲，十分熱鬧。

蔡英文在嘉縣會場，由翁章梁、縣長張花冠、立委兼選舉對策委員會召集人陳明文、立委蔡易餘、黨秘書長洪耀福陪同出席，並為所提名的地方公職參選人授旗造勢，象徵輔選啟動、爭取勝選；她說，剛執政時想找有地方經驗、執行力強的農委會副主委，第一個想到的就是翁章梁，後來他心心念念嘉義縣，想回鄉服務，決心參選縣長，她覺得是好的選擇，所以同意。

蔡英文由涂醒哲、立委李俊俋、民進黨中執委陳茂松等陪同到嘉市會場，她演說稱讚涂是會做事情的市長，他上任後將過去延宕的建設執行起來，在前瞻基礎建設計畫經費支持下，市區鐵路高架化計畫動工，另清理雨水下水道改善淹水、建置污水下水道系統等，把錢用在嘉市最需要的地方。

蔡英文籲請支持者要有信心，不要被謠言、假消息誤導，要去了解事實並挺身替中央、地方政府辯護，團結讓翁章梁勝選、涂醒哲連任，嘉義一定會不一樣。

民進黨提名嘉市議員參選人現任黃盈智、黃露慧、王美惠、陳幸枝、蔡文旭及新人林耿瑋、黃大祐、許明對，與尋求連任的無黨籍議員蔡榮豐、陳姿妏、莊豐安、蘇澤峰及台聯議員蔡永泉等，集結為「台灣隊」成員，除黃露慧請假出國，餘齊呼「凍蒜」，李俊俋並高喊「市長要連任，議員要過半」，展現團結氣勢。

蔡英文昨也走訪故宮南院，參觀「日本伊萬里瓷器特展」，期勉故宮院長陳其南領航故宮新願景，另到民雄大士爺廟行三獻禮，揭開「濟眾化神」匾額並和鄉親握手。

國民黨嘉縣長參選人場外抗議

國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁昨早在民進黨活動場外抗議「青年低薪沒出路，水果低價大崩盤」，一度和綠營支持者隔空嗆聲、出現推擠情事，在優勢警力戒護下，吳帶領民眾高呼「蔡英文不倒，嘉義經濟不會好」口號後結束。