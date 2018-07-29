〈南部〉婦幼停車有保「證」 業者須設專區

2018-07-29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市配合中央婦幼政策，全面要求轄內公、民營停車場等站點，若超過廿五個以上停車格，就必須設置婦幼專用格位，符合專用格位使用資格的民眾，亦可到各區申領停車識別證。

交通局表示，交通部發布「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，公民營停車場、交通運輸站點、百貨公司、量販店、醫院、觀光遊樂區等公共停車場，若有超過廿五個以上停車格，就必須依二％的比例設置婦幼專用格位，該局已配合公告要求領有停車場登記證的民營停車場，亦應依規定設置專用格位，讓孕婦或帶著幼兒的民眾輕鬆便利好停車。

未乘載孕婦或兒童占用車格 開罰

交通局表示，現在是專用車位規定施行的宣導期，從今年十二月十六日起，若未依規定設置專用格位，經勸導未改善，可處所有權人或管理機關負責人一萬元以上、五萬元以下罰鍰；另車輛未乘載孕婦或六歲以下兒童，不得使用停車位識別證明，且不得占用專用格位，自明年六月廿九日起，若違規占用，將可依停車場法處六百元以上、一千兩百元以下罰鍰，呼籲民眾留意新法規定，共同維護各類專用格位車輛停放權益。

交通局表示，專用格位很容易辨識，停車位的白色標線內劃有粉紅色內框，也設有專用標誌，民眾若要使用停車位，只要孕婦健康手冊、兒童健康手冊或停車位識別證擇一，放在車子擋風玻璃明顯處供辨識即可。