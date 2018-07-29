〈南部〉北門永華守望哨 盡覽井仔腳鹽田風光

2018-07-29

白色外觀 被譽為岸巡隊最美的哨所

〔記者楊金城／北門報導〕賞海景、看夕陽及鹽田，有著白色外觀、融入井仔腳鹽田景觀的海巡署第十一岸巡隊北門永華守望哨，因位在熱門景點北門井仔腳瓦盤鹽田旁，最近重新粉刷白色外觀，且是唯一開放遊客參觀的守望哨，登上頂樓，可眺望具兩百年歷史的井仔腳鹽田和北門潟湖景觀，非常漂亮，也被遊客譽為「最美的哨所」。

井仔腳瓦盤鹽田是目前仍生產日曬鹽的台灣現存最早鹽田，今年正好設立滿兩百週年，白色外觀的永華守望哨、賞鳥亭佇立鹽田南北兩側，是賞景最佳制高點。

為慶祝井仔腳鹽田兩百週年，雲嘉南濱海國家風景區管理處除在今年「一見雙雕藝術季」為井仔腳鹽田創造精神象徵「鹽精靈」，日前也對外徵集井仔腳老照片，八月底將在井仔腳舉辦老照片展，十月十四日還有井仔腳到南鯤鯓健走活動；十月廿七、廿八日，一年一度的「平安鹽祭」將在井仔腳舉辦請鹽、謝鹽儀式，紀念井仔腳對台灣鹽業發展史的貢獻。

開放登樓眺望 遊客可預約登記

「白色雲嘉南」是雲管處發展濱海觀光的主軸，第十一岸巡隊的北門永華守望哨原是灰色建築外觀，配合井仔腳白色鹽田、藍天白雲意象，經重新粉刷白色外牆加上藍色條邊，融入鹽田和潟湖景觀，岸巡隊並開放遊客入內參觀，但多數遊客並不知道有此貼心的服務。

因參觀永華哨、登樓眺望鹽田和潟湖的遊客反應熱絡，近日經雲管處、北門產業文化觀光發展協會與第十一岸巡隊商議、會勘後，遊客可向該協會洽詢登記參加解說團，採取預約制、團進團出。協會理事長洪有志聯絡電話︰0921-508012。