〈南部〉南迴大鳥段拓寬交管不當 用路人怨

2018-07-29

〔記者陳賢義／台東報導〕南迴公路南起台九線四三三公里、大武鄉大鳥村村口至北端四○八點五公里、太麻里鄉新香蘭村南端，全長約廿五點五公里道路，進行拓寬工程以來，難度甚為艱困的金崙高架橋及四○八點五至四一一點五公里處山坡路段均已陸續完工，開放車輛通行，用路人均有良好口碑，但大鳥段四三一至四三二點二公里處的拓寬工程，交通管制不當反造成塞車，讓所有用路人怨聲載道，直呼夢魘。

吳姓南迴鄉民說，大鳥拓寬路段短短不到一公里半，承攬包商委由保全公司在路段兩端設崗負責交通疏導管制，執行交管的保全員卻常出現毫無彈性作為的現象，經過兩管制點駕駛人都會發現管制人員都是坐在崗內，滑玩手機或納涼爽喝飲料，車輛能否通行均視管制人員設定時間變換紅綠燈色的號誌行進或停止，均不見保全人員站立崗外交管疏導，工作態度懶散。

週五、假日車潮湧現 大排長龍

在週一至週四車輛稀少時，尚不影響車流，然週五開始，尤其慕名台東熱氣球及豐年盛祭東來遊客絡繹不絕時，就易導致路段阻堵車輛大排長龍。在西部工作每週末都需經該路段返回台東的李姓駕駛則幹聲連連的說，每個禮拜都被堵在大鳥到大武國中間超過三百台的車陣中，妻女廁急無法解決。

大武警將派員指導協助

台東縣警局緊急召開協調會，與縣府交通觀光旅遊處、西部濱海公路南區臨時工程處、公路局第三養工處及大武工務段、交通部鐵路改建工程東部工程處商議，達成單線管制路段縮短二五○公尺，另由大武警分局在週休期間派員至各重要道路縮減路段實施「車輛輪放措施」，及在南、北端管制點派員指導保全交管人員。