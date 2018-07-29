〈南部〉照顧夫家18年 柬埔寨媳婦不離棄

2018-07-29

〔記者李立法／屏東報導〕柬埔寨媳婦鍾麗照顧殘疾丈夫及公婆十八年不離不棄，感動鄰里，公公和丈夫最近相繼病逝，她窮到付不出喪葬費，還是鄰居親友幫忙代墊，民進黨屏東縣黨部主委許展維帶來八萬元捐款，將轉介社福機構助她度過難關。

鄰里、民進黨部伸援 助鍾麗度難關

鍾麗二十歲就來嫁來台灣，因為在家鄉窮怕了，對富裕的台灣充滿憧憬，進了夫家才發現，七十多歲的公婆病體欠佳需要人照顧，丈夫和同住的小叔因殘疾不良於行，靠低收及身障補助維持開銷，家族人丁單薄，媳婦兼看護的角色，註定了艱辛的婚姻生活。

竹田鄉南勢村長謝安香表示，看到夫家這種景況，鍾麗卻不離不棄，打零工貼補家用，善盡照顧家人的責任，還為夫家生了一個兒子，她的辛苦左鄰右舍都看在眼裡，公公和丈夫上個月相繼病逝，還是鄰居親友幫她代墊喪葬費。

鍾麗說，丈夫和公公往生後，低收資格也被取消，若要重新申辦，她必須飛回娘家申請資料，估計要待上一個月才能辦妥，孩子和婆婆需要她照顧，她抽不出身，也沒錢回柬埔寨，還是留在夫家，幫店家包水餃，把孩子養大。

台北天慈同心會了解她的狀況後，透過民進黨屏東縣黨部轉交八萬元捐款，主委許展維表示，天慈同心會過去一年來協助屏東縣弱勢累積已捐出四百萬元，令人感動，長遠之計，還是要透過社福體制協助鍾麗度過困境，並轉介較穩定的工作，改善貧窮。