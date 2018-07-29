〈南部〉熱氣球光雕秀 東大圖資館變光之金字塔

2018-07-29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府舉辦熱氣球嘉年華光雕音樂會第五場次，昨晚在台東大學舉辦，六顆熱氣球點亮有「世界八美」之譽的圖資館，成為「光之金字塔」，吸引約兩萬人爭睹。

東大圖資館在二○一七年被國際知名建築師網站列為世界八美圖書館，今年又獲國家卓越建設獎，熱氣球光雕秀首次在此呈現，以「月映，綠境書香」為主題，配合金字塔型原有建築物線條，及各樓層不規則的窗影，巧妙地運用熱氣球光輝點亮建築，將圖資館變成一座光之金字塔。

約兩萬遊客湧入台東大學

這場光雕音樂會於昨天晚間七點展開，包括縣長黃健庭、台東大學曾耀銘校長及約兩萬遊客共同參與，由天外奇蹟（UP）熱氣球領軍，帶領猴子球、小鴨球、台東球、蠟筆球及彩虹球等六顆球亮相，並由東大音原獻樂團及以音樂與詩歌結合的小老鷹樂團共同演出。

炫目的光雕，加上投影在金字塔光，隨著音樂變幻出各種顏色，令民眾目不睱給，包括草地、建築各樓層，都有民眾從不同角度欣賞，估計近兩萬人湧入，長達五公里的大學路兩旁成為大停車場，許多民眾須步行兩公里才能抵達。

8月4日清晨在太麻里曙光園區

縣府交通及觀光發展處指出，熱氣球光雕音樂會接下來還有八月四日清晨太麻里曙光園區、八月十一日知本溫泉及八月十三日鹿野高台等三場。