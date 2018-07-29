〈南部〉農電共生 日人分享網柵式光電板

2018-07-29

太陽能共享協會 推廣種電經驗

〔記者陳彥廷／屏東報導〕政府大力推動綠電，將嚴重地層下陷區劃為光電專區，但區域外的農地可否種電引發爭論，日本「太陽能共享協會」到屏東分享「農電共生」的經驗，該協會執行長大村淳強調「光電供給農棚自給自足的電量才是核心理念」，獲得國內業認同，將著手規劃五公頃的示範區。

溫室或網室適合採用 自給自足

大村淳指出，農電共生最主要核心理念是供給高經濟水耕作物溫室或網室的電力，自給自足是最優先目標，因此不像印象中農棚上鋪滿太陽能板，而是採間隔式架設的「網柵式光電板」，且農棚須能符合自動化機器進出。

作物需光量不同 推網柵式光電板

大村淳說，植物行光合作用生長，需光量並非多多益善，產量最高的「光飽和點」因物種而異，但需光量極高的玉米在全天曝曬下也會超過光飽和點，網柵式光電板在發電的同時，還具備半遮陰半透光，經過近十年的研究，已研究出數種植物的最適數據，其中藍莓、蕃茄等作物十分適合，讓高經濟作物和種電效益達到最高。

能源業者將引進屏東 設示範基地

國內能源業者力暘公司將引進該技術率先於屏東縣設立五公頃的示範基地，雖然這類農棚成本每分地達五百萬元，卻能讓無饋線區域能自給自足，力暘公司將與有意願的農民配合，讓實際務農者不僅不會喪失農保，還能有高經濟作物收入。