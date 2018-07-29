〈台北都會〉丁邀辯市政 柯給軟釘子姚迎戰

2018-07-29

〔記者蕭婷方、蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨出席基層活動，會前受訪時先酸柯市政成績造假，再酸姚只剩意識形態可操作，認為選戰應要回歸市政議題，並主動向兩人下戰帖，要連續針對都市更新等六大主題舉辦電視辯論會。對此，姚文智欣然接戰，並表示一週一戰也可以；不過，柯文哲卻認為丁的政策與自己差不多，沒什麼好辯論，給丁守中軟釘子。

柯文哲昨受訪時未正面回應，表示通常是大家對政策或方法不一樣才需要辯論，現在問題是對推動政策有哪些意見，若丁有不同意見要先提出來，才有必要辯論，目前市政哪裡做得不好，可以拿出來講，態度給了丁守中一個軟釘子。

媒體再問柯是否怯戰，柯文哲重申，他還是那句話，辯論是大家意見或方法不一樣才需要，否則一樣的話，也不曉得怎麼辯。

針對柯的回應，丁守中下午跑行程時隨即回諷，「他抄我很多不敢講」，只是有執政優勢罷了，還向柯喊話「不要怯戰」。

姚文智受訪表示，很歡迎丁守中找他辯論，議題更多也沒關係，每週來一次辯論也不錯；姚文智強調，辯論可以讓選民更了解，到底誰的主張是台北市民需要的。姚文智還舉例，自己提出很多市政的主張都是真正去解決問題，又將錢花在刀口上，像是混居型社會住宅，其實是社會住宅發展到現在的瓶頸，必須解決；另外，像悠遊卡升值，這是智慧城市發展的必然方向。