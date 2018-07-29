〈台北都會〉民進黨質疑選戰策略 未思考核心價值

2018-07-29

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕時代力量昨邀台北市長柯文哲站台，對此，民進黨議員許淑華質疑，時代力量打出年輕世代的台灣本土價值，但柯文哲的角色比較「尊重中國」，時代力量部分參選人顯為選戰策略，未思考黨的核心價值。民進黨市議員顏若芳也說，時代力量對於台灣主權獨立的思想應該很明確，甚至想藉由修憲倡議台灣舉辦正名公投，若是按照這樣的理念，跟柯文哲「兩岸一家親」的主張，不知道會不會有矛盾。照理念來說，應該與民進黨、獨派支持的姚文智較相近才對，就看時力是要做理念的選擇，還是為了選票而違背自身理念。

王世堅︰時力「天然獨」 牴觸柯「一家親」

民進黨台北市議員王世堅認為，時力的終極目標是「天然獨」，支持來源也是社會年輕人期待的天然獨，在基本理念上就與柯文哲的兩岸一家親牴觸，不懂在這種情況下，雙方到底要怎麼合作。王說，柯文哲只是依靠市府資源來作秀、討好民眾，才一時讓名氣上升；但林亮君本身具備良好的從政條件與經歷，並沒有拉攏柯文哲站台的必要，應該走出自己的路，符合社會對時力的期待。

許淑華分析，民進黨有執政包袱，柯文哲為時代力量站台，確實會影響綠營年輕選票；柯文哲扮演多個小黨母雞，有時還同時站台同一選區不同參選人，對參選人是否都是加分，還是要看參選人個人魅力能吸引多少票。

台北市議會民進黨團總召李慶鋒則指出，府會的實際互動並非像選舉一樣單純，議員除協助市政推動外，也有監督的義務，現時力、柯文哲互動良好，可能是選舉過程，未來柯文哲是否能接受時代力量的主張與建議，未必盡然。

李也舉例，以往民進黨除積極監督外，也支持柯文哲好的政策，三年半來也未對柯赴議會備詢進行任何杯葛，認真監督市政反而被柯粉罵，提醒時代力量參選人，未來若當選，別成為「柯家軍」，議員還是有監督的責任。