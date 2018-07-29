〈台北都會〉白綠通吃？ 時代力量邀柯站台

2018-07-29

〔記者黃建豪、楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕民進黨曾禮讓時代力量中正萬華區立委林昶佐，建立合作關係，林昶佐亦曾因台北市長柯文哲拆除陳抗團體帳篷、公開批柯「甲賽」，台北市中山大同市議員時力參選人林亮君也曾對外表示，不會找柯站台，而今卻成為第二位邀請柯站台的市議員參選人，遭質疑時力想「白綠通吃」，說一套做一套。對此，林昶佐昨受訪時再度打模糊仗，宣稱投票前可能會決定支持誰，現階段都還在溝通中。民進黨台北市議員梁文傑則直言，時力選票和柯重疊，不得不挺柯，暗示一切選舉考量。

林亮君競選辦公室昨開幕，柯文哲到場站台，還指導拉攏年輕族群的選舉策略，民進黨台北市長參選人姚文智雖有受邀，卻因行程衝突沒出席，僅贈送花籃。然而，今年五月，身兼時力台北市黨部主委的林昶佐曾接受電台專訪，強調「我自己就是母雞」，並沒有要找柯文哲合作，如今卻找柯站台，遭質疑態度轉彎，還想「白綠通吃」。

林昶佐︰友善、開放態度 爭取支持

林昶佐回應，對時力來說，選舉本來就要爭取越多的支持，他選立委的時候，就連國民黨議員、里長都保持友善互動，對於各式的解讀，他都不以為意，最重要是時力的五位台北市議員參選人，也會持同樣的信念，以友善、開放態度，爭取越多人的支持。

柯文哲︰與林昶佐關係是「還好」

林昶佐強調，若有共同認同的議題，跟誰合作都沒問題，時力不會選擇極端的選邊站做法，例如挺柯，就要柯文哲百分百做什麼都挺，之後再有時力的競選辦公室成立，不管姚文智、柯文哲都會繼續邀請。但林昶佐坦承，私底下與柯文哲都有聯絡；柯文哲也說，與林昶佐關係是「還好」。

姚文智︰選舉僅一時 重視基本信念

姚文智昨出席「社子島開發政策說明會」受訪時則呼籲時力，選舉只是一時，核心價值和基本信念才是選民最重視的；姚文智也曾公開呼籲，「大綠、小綠都是綠，在選舉上，雙方應該分進合擊」。時力黨主席黃國昌昨撇清稱，時代力量從來就不是小綠，若他們把自身看為小綠，要如何呼喚全台灣的年輕人，跟著他們走新政治的道路。

梁文傑解讀，時代力量與柯文哲的支持者高度重疊，數字約達八成以上，所以儘管時力是極獨政黨，但時力的支持者仍幾乎都支持柯文哲，對時力議員參選人來說，就不得不挺柯文哲，對時力來說也是「選上才是王道」。