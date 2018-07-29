〈台北都會〉《台北》i-Voting投票率低 明年預算竟增8億

2018-07-29

今年執行76案 預算約1.9億

〔記者蔡亞樺／台北報導〕公民參與式預算是台北市長柯文哲重要政策之一，一路以來遭議員批評執行率不高、提案濫竽充數，里長批「玩假的」等，負面聲音不斷。台北市民政局昨公布近兩年的提案投票率，去年一．八八％、今年四．○四％，皆是個位數，顯見民眾參與程度低落；但民政局持續推動，今年錄案執行有近百案，粗估明年執行的預算約十億元，比起今年預算近兩億元，足足增加四倍之多。

柯文哲上任力推參與式預算，由民眾提案、市府編預算執行；北市民政局昨舉辦感恩茶會，為感謝一路參與初進階審查、住民大會、說明會、投票等的民眾，民政局特製「嗡嗡卡」個人記名悠遊卡，柯文哲頒發「嗡嗡卡」給卅位民眾。

柯文哲表示，參與式預算先辦提案說明會，辦住民大會爭取支持，立案後，市府局處跟民眾討論，確保提案可行性，最後才是大規模的i-Voting。他說，參與式預算若錢不是很多，當年度就執行掉，金額較大，編到各局處的預算在隔年執行，如果很重要，要用二備金也不是不可以。

近兩年提案投票率 不到5％

參與式預算提案i-Voting，凡年滿十六歲設籍或在北市就學或居住者，即可上網投票。民政局統計，去年提案的可投票人數三○五萬兩千四百人、總投票五萬七四八六人，投票率一．八八％；今年則是可投票人數二五五萬五百人、總投票十萬二九四八人，投票率四．○四％。

另民政局也統計，去年提案錄案在今年執行有七十六案，今年預算經費約一億九千萬元，而今年上半年也完成明年提案程序，民政局科長施淑梨指出，由各局處直接執行四十二案，需跨局處且經過i-Voting的有四十九案，共計執行九十一案，粗估經費約十億元。

市府︰增設捷運出口 致經費多

預算暴增被疑是否與選舉有關，對此施淑梨說，有一提案是「捷運科技大樓第二隻腳」，增設第二個出口，經費龐大，逐年編列執行，民政局將該筆連續預算合併計入明年，經費才會增加如此多，明年提案最大一筆預算約四百萬元。