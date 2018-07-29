〈台北都會〉北管文物展 傾聽基隆百年風華

2018-07-29

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆以前是北台灣首屈一指的北管重鎮，每年「雞籠中元祭」的「西皮福祿曲藝」之爭，是炒熱現場氣氛的重要元素，但隨著歲月流逝、人才凋零，基隆獨有的「氣口」（台語，意指口味）面臨消失危機；基隆市府文化局即日起至八月十二日在基隆文化中心展出「請聽．傾聽基隆北管百年風華」文物展，有難得一見的北管樂器、曲譜手稿（戲文及工尺譜）等，邀請民眾欣賞北管文物的豐富人文歷史與精緻工藝美學。

基隆市長林右昌昨天出席開幕茶會並頒贈感謝狀給聚樂社、得意堂等北管軒社及藝師、文史工作者，感謝努力保留珍貴傳統文化。他表示，北管特展代表市府對北管傳承的支持，會持續為保留傳統文化資產而努力。

林右昌說，「雞籠中元祭」是台灣第一個被指定為無形文化資產的重要民俗活動，北管是中元祭的靈魂，非常感謝聚樂社一組、得意堂十組的前輩們，在中元祭前夕舉辦北管特展，讓更多人了解北管，及北管所使用的器具等。

北管文物展以「和解共生」為主軸，透過兩大軒社的文物展出，呈現「拚陣頭代替打破人頭」的漳泉械鬥歷史；精緻的木雕、繡旗、樂器及曲譜手稿，「看陣頭，拚焱頭」的門道、「請斗燈」遶境的交陣秩序，彰顯「雞籠中元祭」族群融合、和解共生的一頁。

文化局表示，北管樂器及文物向來不對外展出，這次邀請聚樂社一組、得意堂十組兩大軒社共同展出北管文物，非常難能可貴，其中還有珍貴的曲譜手稿（戲文及工尺譜），因為傳統的北管教學以口傳心授為主，手稿及端正字跡難得一見，請民眾把握機會參觀。