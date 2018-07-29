〈台北都會〉蘇貞昌生日行程滿檔 侯友宜輔選前進宜蘭

2018-07-29

〔記者賴筱桐、翁聿煌、林敬倫／綜合報導〕昨天是民進黨新北市長參選人蘇貞昌的國曆生日，他仍行程滿檔，媒體詢問他生日願望？他表示，期望有能力為更多的人做事並解決困難；另外，國民黨新北市長參選人侯友宜昨天到宜蘭縣輔選，並參加羅東鎮「藝穗節」踩街活動，他重申反對深澳燃煤電廠，當選後要邀請宜蘭縣的藝文團隊來新北表演。

蘇貞昌昨上午在板橋區板樹體育館參加「世界佛教正心會」祈福活動，他表示，沒有慶祝國曆的生日，生日是媽媽辛苦受難的日子，自從媽媽過世後，他就不再慶生了，在這個日子很感謝也特別懷念媽媽。談到生日願望，他說，期望有能力為更多的人做事，尤其是替弱勢或辛苦的人解決痛苦和困難，「希望我有更大的能力，能做更多的事。」

蘇貞昌昨晚參加同濟會北二區聯合月例會，他表示當選後將協助爭取國際同濟會世界大會在新北市舉辦，為台灣增加國際能見度。

侯友宜昨天到宜蘭縣輔選，他表示，深澳電廠雖然在新北市，但風一吹就吹到隔壁的宜蘭縣，每天都要聞毒氣，也絕對沒有所謂「乾淨的煤」，煤一定會有污染，他請宜蘭人一起反對深澳燃煤電廠。

侯友宜也到羅東鎮參加「藝穗節」踩街活動，爭取旅居新北市的宜蘭鄉親支持，他表示當選後將邀請羅東藝文團隊到新北市參加兒童藝術節、淡水環境藝術節的踩街活動，藉由跨縣市藝文表演交流，帶來更多創意與歡樂。

口號抄襲風波 蘇侯隔空交鋒

另外，蘇貞昌在「世界佛教正心會」祈福活動受訪，對於侯友宜喊出「要選會做事的人」，是否覺得被抄襲？蘇回應說，他的團隊創新、有趣，「有人要模仿並不奇怪」。會不會做事是經年累月、一件件事情做出來後給人累積的長期印象，「不是選舉才嘴巴喊喊」。他已和民進黨其他縣市長參選人組成「會做事」連線，努力會讓大家看見。

對此，侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，市長朱立倫競選連任的口號就是「做事的人」，難道蘇老縣長也模仿朱立倫？老縣長才是跟進侯友宜幾項重要政策，包括發展北海岸觀光、公共托育及捷運沿線都更等，但老縣長談北海岸發展卻支持深澳燃煤電廠，談公托卻輕視新北「全國第一」成果，提都更也鬧了百倍速度的笑話。