〈台北都會〉三鶯地區污水接管 年底增1200戶

2018-07-29

穿越大漢溪幹管前天貫通

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽、鶯歌多數住戶尚未裝設污水處理管線，生活廢水直接排入河中，造成污染並飄散異味，目前三、鶯地區只約九○○戶接管，民代批評市府行政效率低落；市府水利局指出，三、鶯地區的污水下水道系統的主、次幹管在二○一六年三月開工，最關鍵的穿越大漢溪管段已在前天（二十七日）貫通，家戶接管數今年底將再增加一千兩百戶。

水利局污水下水道工程科科長傅光維表示，二○一六年起進行三峽、鶯歌地區的第一期污水下水道管線建設，受限於道路狹小、交通量大及地質複雜等因素，導致施工困難，尤其是穿越大漢溪段的幹管工作井深達二十三公尺、全長兩百公尺，穿越三鶯大橋的機車引道橋墩，工程難度高，主、次幹管系統預計在明年年中完工。

污水下水道是現代化都市及公共衛生品質的指標，地方民代再三批評三鶯水資源回收中心已在去年完工，但家戶接管卻沒有到位，造成水資源中心沒有污水可處理，使用率低，淪為「蚊子館」。

傅光維解釋說，污水下水道系統採分區、分期、分年方式建設，先興建污水處理場及主、次幹管，再進行污水下水道用戶接管，否則光接管也沒用，污水也無處處理，若以每戶二．五六人計算，全市污水接管率已達八十八％。

明年起兩區8里陸續接管

傅光維說，隨著鶯歌區館前路主幹管開通及穿越大漢溪的管段貫通，預計今年底的家戶接管數將再增加一千兩百戶，明年起進行鶯歌區北鶯里、建國里、南鶯里、永昌里與中鶯里，以及三峽區鳶山里、龍埔里與永館里等家戶接管工程，家庭生活廢水將由污水管線流到三鶯水資源回收中心處理。