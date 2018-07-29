〈台北都會〉爸爸親像山 顧身障兒吃苦當吃補

2018-07-29

新北表揚56位模範父親

〔記者賴筱桐／新北報導〕父親節即將來臨，新北市五十六位模範父親昨天接受市長朱立倫表揚，多位受獎者的子女是身心障礙者，爸爸們付出加倍的心力養育、照料。周子文的兒子有多重障礙及腎臟病，他白天照料兒子，晚上做大夜班；林慶耀的兒子四肢癱瘓，他每週三天從苗栗往返新北就醫、復健；王福枝照顧罹患多重障礙且腦性麻痺的女兒，四十年無怨無悔，偉大的爸爸都有共同點，不論孩子有無缺陷，永遠是最愛的寶貝。

兒多重障礙 他堅持日照顧夜上班

四十四歲的周子文和菲律賓籍的太太幸福美滿，正當他們迎接第二胎「恩恩」時，醫生卻告知兒子的染色體異常，他心疼兒子飽受病痛折磨，出身單親家庭的周子文，從小缺乏父愛，他告訴自己絕不會放棄孩子，反而要給予更多關愛。

周子文說，今年五歲的「恩恩」有多重障礙及發展遲緩，並有近視、聽力受損、腸胃不好、腎臟發育不全等，至今不會坐及站立，也不會說話，為了帶孩子就醫、復健及上課，他選擇上大夜班，晚上由太太接手。「恩恩」的腎臟病日益嚴重，最壞的打算是洗腎、換腎。他說，當成是老天爺的考驗，不管孩子如何，他都會堅強面對。

子四肢癱瘓 他數年長途接送求醫

六十二歲的林慶耀回憶說，兒子五歲時跌倒，雖無明顯外傷，但後來不斷哭鬧且雙手不能動，送醫檢查才發現硬腦膜出血、部分中樞神經壞死，導致四肢癱瘓。為了給兒子完善的醫療照護，他每週三天從苗栗竹南開車往返新北市林口長庚看診、復健，持續數年不間斷，後來才搬到新北市。

林慶耀說，兒子長大後體重增加，仰賴輪椅代步，他和太太經常推到手受傷，幸好兒子爭氣、用功考上建國中學，目前就讀台大商研所，準備出國深造，多年的辛苦都值得了。

女重度腦麻 他照護40年無怨無悔

七十二歲王福枝育有兩女，大女兒出生時因高燒不退造成重度腦性麻痺，缺乏生活自理能力，太太原本在日商公司上班，為了照顧女兒辭職，他下班後接手照護，一路走來已四十年。

王福枝說，最辛苦的是不能一覺到天亮，女兒半夜會發出聲音表示不舒服，大約一小時就要翻身一次。在夫妻倆悉心照料下，女兒從沒長褥瘡、生重病，因年紀漸長，親友勸他把女兒送到安養中心，但他認為，孩子既然生下來，父母就有責任照顧，他只擔心以後老了、走了，女兒怎麼辦？

新北市五十六位模範父親如下：林慶耀、連石頭、羅萬德、王福枝、許一夫、孫文民、牛俊英、黃進發、陳金來、李永霑、葉銀株、王章生、周永祥、劉萬有、周清池、彭志忠、林有德、周子文、藍森、林明郎、陳國雄、吳朝慶、徐元盛、黃廣德、蕭森勝、李梓源、李錢男、郭東南、吳朝滄、陳一郎、陳中烈、鄭再發、高明富、賴友宗、吳文容、林禮樂、何熊徵、楊健福、林連欉、曾福星、張年德、張明雄、陳耿周、朱梭篡、游正亮、洪正亮、蔡居福、林世明、吳漢成、林滄浪、許慈創、賴錦長、張徐沛、蔡明宗、林章炳、黃水連。