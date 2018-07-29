〈北部〉都計開發天際線爭議 宜縣府擬嚴管

2018-07-29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣都市計畫開發爭議不斷，近年有頭城烏石港、羅東林場貯木池等天際線問題；慈濟要在市中心蓋靜思堂，也讓外界有疑慮；縣政府指出，靜思堂是建築用地，蓋宗教建築合法，至於天際線問題，已請委外團隊辦理研究，研議如何加嚴都市計畫土地使用管制規定，解決爭議。

宜蘭縣這幾年，頭城鎮烏石港蓋了一棟全縣最高的三十層大樓、羅東林場貯木池前方也有棟新建築，龍潭湖附近也出現高樓，這些雖然都合法，但有破壞景觀引發天際線爭議。

國立宜蘭大學建築研究所所長薛方杰說，都市計畫賦予開發商的基本權利要確保，但天際線景觀是民眾的公共財，也應該得到保障，兩者間如何取得平衡，考驗縣府都市審議委員們的智慧。

他認為，要解決天際線爭議，應該對都市與非都市空間全盤規劃，不要讓鄉村開發力道越來越強，造就更多突兀建築，反而都市地區卻沒有開發能量，這是很奇怪現象。

縣府建設處指出，慈濟在宜市的土地是住宅區，可以蓋宗教建築，公部門須保障慈濟權益，且已嚴格把關協調釋出空間，至於天際線問題，縣府已經委外進行研究計畫，希望能訂一個符合都市計劃的區域特性，加嚴都市計畫土地使用管制規定。

建設處舉例，羅東林場貯木池南北兩端都市計畫土地使用管制規定，未來修改後，要在該都市計畫內興建建築，高度需以貯木池為中心，離水池越遠，建築才可建的越高，才能確保四周景觀。