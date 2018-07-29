〈北部〉經費缺3千萬 花蓮門諾老人中心啟用

2018-07-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮青壯人口外移嚴重，阿公阿嬤年紀大了需要照顧，門諾基金會繼前天成立玉里服務中心大樓「主救樓」落成，昨天位於花蓮市的門諾老人綜合服務中心也正式啟用，該中心總經費一億五千萬元，從二○一五年起募款，目前雖仍短缺約三千一百萬元經費，但昨天已先落成啟用，地上四層地下二層的新大樓，象徵「葡萄結實、讓愛擴散」！

阿公阿嬤 開心上課趣

門諾基金會陸續於在北花蓮的花蓮市、吉安、新城、秀林，及南花蓮的玉里、瑞穗、卓溪、富里等設置長照服務，基金會老人綜合服務中心大樓昨天落成揭牌，基金會執行長邱燕銀帶大家參觀內部空間，從一樓老人日間照顧的活動教室、開放式廚房可以上烹飪課，到二樓有瑞智學堂、身心障礙樂活教室、照顧者支持團體活動室，參觀過程已有阿公阿嬤開心在教室上課，跟著老師學做按摩用精油、如何舒緩身心壓力！基金會表示，希望「任何一個長輩，只要有需要都能來」！

門諾站長 力拚年輕化

揭牌啟用活動也特別安排「讓愛啟程」儀式，門諾各長照據點站長們一字排開，幾乎都是年輕人。新任董事長陳永興醫師說，門諾基金會是台灣最早投入老年長照的機構，到現在累積不少經驗，並在政府投入長照二點○之後，承接下照顧老人的工作，他說，台灣的老人長照不能只有靠外勞，東南亞各國包括菲律賓、印尼、泰國等經濟都持續成長，漸漸不需向外輸出勞力，「如果有一天沒有外勞了，誰要來照顧我們的老人」？

他說，長照需要更多的台灣年輕人來投入，他去日本就看到日本的長照機構，全部都是日本自己的年輕人投入產業，看不見半個外勞，台灣也必須朝著這個方向發展，未來有更多優秀的年輕人願意加入，也將是台灣的福音。

沿海岸線 將繼續設點

他說，今年在東河長照中心設立後，還會繼續沿著海岸線由南往北設點，預計把東海岸與縱谷的老人長照服務都串連起來。