〈北部〉苑裡公有市場老舊 電線外露安全堪虞

2018-07-29

配電盤生鏽、天花板也塌陷

〔記者蔡政珉／苑裡報導〕苑裡鎮是苗栗縣南部人口最多的鄉鎮，眾多鎮民前往採買的苑裡公有零售市場卻配電箱電線外露、配電盤鏽蝕、天花板塌陷，出現安全漏洞。

公所：已請台電檢查有無漏電

苑裡鎮公所表示，已先把天花板塌陷處補起，避免天花板掉落狀況重演，並委託台電公司檢查是否有漏電疑慮。等檢查完畢會整理配電箱電線及評估是否更新配電箱，保障攤商與購物民眾安全。

台電：外露電線處理好才能檢查

台電苗栗區營運處表示，有接獲苑裡鎮公所請求協助檢驗電力安全，但必須等外露、纏繞的電線由外包廠商處理後才能進行，目前苑裡鎮公所尚未將此案標出找到外包商處理電線問題，台電還無法執行。

苑裡鎮民代表會主席洪晃琦、鎮代孟文源等人接獲民眾陳情，指苑裡公有零售市場出現安全漏洞，盼代表會監督鎮公所重視公有零售市場安全。

使用逾50年 線路雜亂令人擔憂

洪晃琦與孟文源認為，苑裡鎮公有零售市場興建至今超過五十年，電線雜亂、互相纏繞，讓人擔憂，希望鎮公所委請專業單位評估用電安全避免發生災害，保障攤商、民眾生命與財產安全。

購物民眾批評指出，人來人往的公有零售市場出現這樣的安全漏洞，鎮公所應該立刻處理，不應該拖延至今。

苑裡公有零售市場曾發生整建與改建爭論，後來大部分攤商主張適當整建，提高安全性，並與鎮公所達成協議。