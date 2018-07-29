〈北部〉翻轉新竹市 賴揆讚林智堅五星市長接班人

2018-07-29

參訪新竹300 稱讚林智堅找回城市光榮

〔記者王駿杰／竹市報導〕行政院長賴清德昨天參觀 「新竹300博覽會」，了解新竹市的歷史、在地特色、產業變遷及未來願景。大讚市長林智堅對城市有完整的規劃與願景，上任以來努力實現多項建設，讓新竹市加速翻轉，找回城市光榮，是繼他與陳菊之後的五顆星市長繼承人。

林智堅逐一為賴揆導覽6大展區特色

賴清德在林智堅導覽下逐一參觀 「光輝城市」、「酷暖城市」、「自造城市」、「不老城市」、「漫遊城市」與「超萌城市」等六大展區，受到民眾熱情歡迎，「讚，市長好棒，院長好棒，凍蒜！」的高呼聲不斷。

賴清德說，林智堅與市府團隊跳脫傳統思維，以創意規劃城市願景，重視執行力，凡對新竹好的就會全力以赴，包括 「火車站前廣場」、「兒童探索館」、「竹科Ｘ」等計畫，都讓他感受到這座城市持續不斷向前的活力。

賴清德說，林智堅目前是最幸福城市的市長，也是繼他與陳菊之後的五顆星市長繼承人，林智堅提出來的案子都規劃的非常完整，讓「行政院沒有不支持的道理，不給錢都難」。

林智堅：感謝中央支持 續推竹市進步

林智堅感謝賴清德與民進黨立院黨團總召柯建銘的支持，協助他推動微笑水岸、步行城市、新竹公園再生及新竹車站改造三部曲等計畫，總共向中央爭取超過一百億元的經費，希望這次的博覽會能讓新竹人找回認同、光榮和幸福感。他說，會繼續採「小城大戰略」方針，推動新竹市的進步。

賴清德隨後轉往南寮視察「東西向快速公路台六十八線竹港大橋以西路線延伸工程」，他肯定林智堅將新竹漁港改造為新竹漁人碼頭，創造出新的觀光休憩景點，如國際風箏賽場、魚鱗天梯及親子沙灘等，未來行政院將全力支持新竹市的發展。