〈中部〉台中文學季開跑 推動文學扎根

2018-07-29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中文學季昨開幕，台中文學館將展開為期兩個月的文學盛宴，以迎接台中世界花博「聆聽文學花開的聲音」為主題，舉辦文學小旅行、名師開講、電影欣賞等活動，今年更與多所高中、社區大學、讀書會串聯合辦，如書包音樂等推動文學扎根。

活動為期兩個月 週六、日舉行

今年活動從七月廿八日至九月卅日，於週六、日舉行，昨天開幕由副市長林依瑩、文化局長王志誠與多名作家及學者等來賓一起啟動巨形書本，台中一中吉他社現場演唱野玫瑰，學生朗誦詩搭配前雲門舞者表演，現場也舉辦花漾野餐，及作家文學市集，邀請作家現場簽書。

8月25日書包音樂會 學生演出

文化局長王志誠表示，這次活動最有趣的是集結高中生演出的書包音樂會，八月廿五日由台中一中、曉明女中、台中女中、文華高中、興大附中吉他社及小老鷹樂團演出，展現學生青澀年代的一面，也為城市閱讀注入新力量。

今年文學季在八月和九月各有一梯次文學小旅行，帶領民眾探訪台中作家典藏館等舊城區文化景點，九月還有名額；三場名師開講請來廖輝英、陳幸蕙、陳雪，另三場名家對談進行不同主題對話。

四場作家私塾邀請兒童文學、小說、散文、現代詩作家，分享創作撇步與經驗；九月一日則是台中詩歌節邀請詩人結合樂器、現代舞，帶來與花相關的詩篇分享。

今年也安排電影欣賞座談，選播《古都》、《父後七日》等經典影片，以及導演和影評人加映後座談會。

參加民眾說，文學館的環境很美，在這裡辦活動，感覺氣氛很優閒，文學市集找作家來設攤，可以和平時不容易見到面的作家聊天，是很特別的經驗。比較可惜的是系列活動中的文學小旅行，名額太少，要報名的時候，八月份梯次已經額滿。