〈中部〉孕婦及親子停車位識別證 明起發放

2018-07-29

未放識別證件占用車格 最少罰600元

〔記者黃鐘山／台中報導〕打造孕婦親子友善停車空間，中市目前已在六十二個停車場設置二百廿八格親子優先車格。市府交通局昨表示，七月卅日起接受申請與發放孕婦及親子停車位識別證，未放置相關證件而占用親子車格者，將處六百元至一千二百元罰鍰。

兒童及少年福利與權益保障法規定，特定場域停車場要設置孕婦、育有六歲以下兒童者的停車位。交通部今年六月廿九日公告「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，規範一定規模的公共停車場，須設二％孕婦親子停車位，未滿五十格的公共停車場，至少保留一格。

62個停車場 設228個親子優先車格

交通局長王義川說，已要求市府各機關依法設置親子車格，目前已先在六十二個停車場設置二百廿八個親子優先車格，預計年底前公有停車場都會符合規定；而台中市的新設停車場都會規劃二％親子車位，花博各停車場也均依法設置親子車位、身障車位。

他又說，今年八月一日前已領得孕婦或兒童健康手冊的民眾，七月卅日起可攜帶孕婦或兒童健康手冊至交通局、新市政大樓及陽明大樓的停車繳費櫃檯，申請親子車格停車位識別證；而八月一日起，停車位識別證將夾附於健康手冊中發放，新領手冊的市民不需要申辦。

王義川表示，孕婦及兒童專用停車位很容易辨識，要使用親子車格就一定要在汽車前擋風玻璃前放置「孕婦健康手冊、兒童健康手冊、親子車格停車位識別證或地方政府核發之停車位識別證」其中一種證件，以免產生停車爭議。

交通局強調，交通部今年六月廿九日公告後，若未放置相關證件而占用親子車格，將依停車場法第卅二條處六百元至一千二百元罰鍰。