〈中部〉雙鐵環島公益 家扶少年自力規劃

2018-07-29

〔記者佟振國／南投報導〕南投家扶中心埔里服務處「展力方案」的十六名受扶少年，最近利用暑期自力規劃雙鐵環島環境保護公益學習活動，沿途進行淨灘、淨山、淨街及垃圾減量資源回收宣導，昨天舉行成果發表會，家扶特別頒發「四G特務」證書，祝賀少年具備團隊（Group）、目標（Goal）、執行（Go）及成長（Growth）的四大優點。

家扶中心埔里服務處推動少年展力方案已邁入第四年，有十六名就讀國中的弱勢家庭受扶少年透過徵選，去年八月起展開為期一年的培訓，透過相關開發課程，拓展團體力、生活力、關懷力、洞察力、自信力及規劃力等訓練。

7天學習之旅 自行規劃行程、食宿

十六名同學最近利用暑假展開七天的鐵路、鐵馬環島環境保護公益學習之旅，行前除了參與義賣籌措旅費，也得自行規劃行程、食宿，沿途則在台北西門町淨街、花蓮海岸淨灘、台東鹿野高台淨山，以及在台中逢甲夜市宣導垃圾分類與減量，歷經七天的公益服務，許多同學都曬黑了，但都收穫滿滿，昨天透過成果發表會分享心得。

夜市宣導垃圾分類 變得更有自信

就讀國二的「伶伶」表示，環島是第一次離開家人生活，感覺變得比較獨立。個性害羞的「小林」最怕面對人群，但得在人潮最多的夜市勇敢開口宣導垃圾分類與減量，現在也變得更有自信。

埔里服務處主任魏季李特別頒發「四G特務」證書，她強調，參與的國中同學透過展力方案逐一達成，培養團隊合作、面對與解決問題及規劃執行的能力，成為一生受用的經驗。