〈中部〉準公共化托育8月1日上路 彰投3.3萬幼兒受惠

2018-07-29

托嬰每月補助6000 自己帶每月2500元

〔記者張聰秋、張協昇／綜合報導〕自八月一日起全國準公共化托育政策將上路，家裡若有兩歲以下幼兒，一般家庭的父母可二擇一申請補助，孩子交給托嬰中心或保母照顧每月可領六千元托育補助，孩子自己在家帶可獲每月二千五百元育兒津貼補助，要讓父母因此減輕經濟負擔，彰化縣約有二萬六千名幼兒、南投約有七千名幼兒受惠。

要申請才有 只要申請一次即可

彰化縣府社會處表示，新制要有申請才有，八月一日起，家長可在幼兒戶籍所在地向當地鄉鎮市公所社會課申請，案件通過審核作業，約一到二個月內核發補助金額給家長，家長只要提出一次申請即可延續到幼兒滿二歲，不須月月提出。

托嬰業者不能因補助而調漲

彰化縣社會處兒童及少年福利科長黃麗絹表示，彰化縣托嬰月收費最高上限一萬六千元、副食品每月一千元，八月一日新制上路，政府每月補助家長六千元，托嬰中心不能因為家長能夠領取托育補助而片面調漲月費，若被發現將取消簽約資格。

黃麗絹指出，新制約束業者不能調漲月費，但容許業者調整副食品收費標準，一千元可調高到二千元。

南投縣政府社工及兒少科科長王基祥指出，南投縣托嬰月費規定上限為一萬五千元，副食品費每月一千五百元以下，新制實施後，中央規定不得調漲托嬰月費，若要調漲需報地方政府核定， 因此，原則上南投縣政府不會讓托嬰中心或保母因而調漲費用。

黃麗絹指出，年終獎金、三節禮金未列入收費項目，保母就不能再另立名目收費，年終獎金若家長覺得孩子被照顧得很好，要感謝保母的用心，家長自動願意給，社會處尊重家長的作為。

上班族、家住花壇鄉的戴太太說，她一歲多的女兒目前交給托嬰中心帶，每月含副食品費用共一萬二千元，新制上路政府補助她六千元費用，等於她還要再付六千元，托育費用雖少一半，但物價高漲、薪水凍漲，不會因為補助而想再生。