〈中部〉出現今年首例日本腦炎 雲縣衛局防疫大作戰

2018-07-29

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣出現今年首例日本腦炎確診個案，個案是名五十二歲男性，目前仍在醫院治療中；衛生局評估個案潛伏期間多在住家及工作地點活動，且因住家附近有三間屬高風險環境的豬舍，不排除個案是在住家附近活動時遭感染。

懸掛八處誘蚊燈減蚊

衛生局表示，個案六月底出現虛弱、全身無力症狀，七月因症狀未改善，併有發燒、意識昏沉、肢體無力等症狀，最後確診罹患日本腦炎。

衛生局已完成個案住家附近高風險地點調查，因住家附近有三間屬高風險環境的豬舍，衛局在附近及豬舍懸掛八處誘蚊燈減蚊，並針對附近居民進行衛教宣導並輔導該鄉鎮公所進行環境清潔消除孳生源。

高風險環境建議接種

衛生局表示，自五十七年將日本腦炎疫苗納入常規接種後，幼兒發病率已大幅降低，目前發生個案多為四十歲以上民眾，民眾如需在豬舍、鴿舍、水稻田等高風險環境附近活動，或自覺有感染之虞者，建議可前往國內旅遊醫學門診自費接種。

截至目前今年全國常規日本腦炎疫苗基礎劑接種完成率為九十四．九五％，仍有約一萬名幼兒待接種，提醒民眾應儘速帶家中滿十五個月以上且未完成疫苗接種的嬰幼兒，至當地衛生所或合約院所完成接種，以避免因感染日本腦炎衍生嚴重後遺症。

根據疾管署統計，國內今年至今有卅一例日本腦炎確診病例，分別為高雄市八例，桃園市、彰化縣、南投縣、嘉義縣及台南市各三例，新北市一例，宜蘭縣、新竹縣、台中市、雲林縣、屏東縣、花蓮縣各一例。