〈中部〉冬泡溫泉夏冷泉 澐水溪溫泉重新開張

2018-07-29

即起至9月3日集章有禮

〔記者王善嬿／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉澐水溪溫泉位於台三線三○一公里中崙段路旁，因受到莫拉克風災影響，歇業至今九年，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處斥資近四千萬元，重新打造澐水溪溫泉遊憩園區，設露天大眾池、露天湯屋及泡腳池等，夏天提供冷泉、冬天提供溫泉，昨完工啟用，至九月三日試營運期間，委外經營業者推優惠價及集章送小禮物活動，預期將串聯鄰近的中埔遊客中心、石硦林場等景點，豐富「黃金台三線」旅遊。

設大眾池、露天湯屋及泡腳池等

西拉雅風管處處長張隆城表示，澐水溪溫泉原本是台灣中油公司探鑿油井時發現，二○○六年嘉義縣政府開發完成，園區占地○‧六公頃，現以OT（營運、移轉）方式委外經營，溫泉池有低溫、中溫及高溫池，夏天泡冷泉、冬天泡溫泉，考量重型機車、自行車友需求，園區設置八座泡腳池，方便騎士泡湯休憩，停車場可容納三十輛汽車、五十輛重機，將視情況增加停車空間。

黃姓重機騎士說，這路段台三線風景優美、路平坦好騎，短程可從嘉義市騎到大埔阿婆灣返回，長程可沿途騎到台南市再繞回嘉義市，澐水溪溫泉遊憩園區讓騎士增添出遊樂趣。

美人湯泉質 與關子嶺同出一脈

嘉義縣副縣長吳芳銘說，澐水溪溫泉二○○七年由縣府委外經營，二○○九年因莫拉克風災造成當地嚴重災情就此歇業，縣府本有意重新招標經營，因西拉雅風管處也有意開發，前年便將產權移撥給西拉雅風管處，因該地區屬土石流易發生區域，經多次與西拉雅風管處、委外經營業者研商，最後以設置露天大眾池、露天湯屋等方式因應。

吳芳銘說，澐水溪溫泉的泉質與台南市關子嶺同出一脈，屬於弱鹼性碳酸氫鈉氯化泉，泡了之後肌膚滑嫩，有「台灣美人湯」之稱；中埔鄉長李碧菁表示，同樣位於台三線的中埔遊客中心內的童趣城堡造型，已成為網路打卡熱點，去年有十萬人次觀光人潮，預期澐水溪溫泉遊憩區可帶動地方觀光。