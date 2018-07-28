〈南部〉選舉期間與市府互動 各陣營回應

2018-07-28

〔記者邱灝唐／台南報導〕多位國民黨台南市議員質疑南市府官員為民進黨市長參選人黃偉哲站台背書，違反行政中立，代理市長李孟諺說，若與市政相關，將不分黨派請局、處首長參加。

黃偉哲團隊：停止亂潑政治口水

黃偉哲團隊發言人蔡旺詮表示，市議員邀集市府官員會勘市政建設，是本於職責為民負責認真的表現，呼籲國民黨停止亂潑政治口水。

高思博：希望李孟諺說到做到

國民黨市長參選人高思博表示，目前已變成行政院長賴清德在台北直接指揮台南市府，全面打擊其他陣營的選戰，只要競爭對手對市政有所批評，市府官員就會動起來辯護，至於局處首長列席說明市政承諾，也希望李孟諺說到做到，畢竟連國民黨籍議員都常吃閉門羹。

蘇煥智：公僕不應參與政策發表會

無黨籍參選人蘇煥智說，李孟諺的說法是個陷阱，畢竟市府官員到場都是贊成黃偉哲或替其背書，但若是其他參選人可能被吐槽；無論如何，政策發表會還是不該讓公務員參與、背書。

陳永和：李無權力指揮 聽聽就好

無黨籍參選人陳永和指出，國民黨講的不無道理，但李孟諺只是「小孩看家」，沒權力指揮局處首長，因此在「大人」沒說話前，還是聽聽就好。

許忠信辦公室：政策如何被採納較重要

無黨籍參選人許忠信辦公室回應，市府官員出席與否並非第一優先，比較注重政策如何被認定及採納。

陳子敬、林義豐：觀察市府往後表現

無黨籍參選人陳子敬、林義豐皆表示，與市府接觸不深不評論，目前還是觀察市府往後的表現。