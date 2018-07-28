〈南部〉嚴守行政中立 李孟諺：敏感畫面應迴避

2018-07-28

李孟諺：與市政有關 不分黨派均參加

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第二屆第八次定期大會昨天開議首日，國民黨多位議員質疑南市府官員為民進黨市長參選人黃偉哲站台背書，違反行政中立，要求市政府應嚴守行政中立。代理市長李孟諺答詢宣示，不分黨派，只要跟市政有關，議員及立委具名來函會勘，市府同仁都會參加，但會勘結束，後續若有政治及敏感畫面的活動，公務員應迴避，以減少爭議。

議會定期會首日 行政中立成焦點

李孟諺施政總報告表示，近八年來，台南的進步及改變看得見。治水部分，以仁德、永康三爺溪水系為例，二○○五年六一二豪雨高達二千三百戶以上民宅淹水，今年六二○豪雨同樣的降雨，只有一戶淹水，顯示治水已有明顯改善。無黨籍議員杜素吟、曾順良也肯定治水成效。

昨市長施政報告前，國民黨議員蔡育輝、王家貞、洪玉鳳等人提出程序發言，質疑市府官員行政不中立，一些會勘場合變成民進黨市長參選人黃偉哲的「人肉看板」，有為參選人背書之嫌。

民進黨郭清華、唐碧娥則反駁指控，指市民眼睛是雪亮的，哪個黨在為市民做事，哪個沒有，市民自有公斷，不要在選前進行抹黑。黃偉哲是立委，與市議員關心市政，邀官員說明，有何不可？國民黨開記者會不是也一樣嗎？

另外，昨下午議程進行討論項目時，因議員蔡育輝要求公投自治條例修正案付委，但市議員邱莉莉認為該修正案涉及租稅、人事，侵犯行政權及違背母法精神而反對，最後蔡要求清點人數，因在場議員僅九人未達半數而流會，造成明年度總預算也無法付委。民進黨團昨發布新聞稿譴責蔡育輝意識形態掛帥，拖延議事，浪費開會資源。蔡育輝反控，民進黨是多數黨，自己不來開會造成流會，能夠怪誰？