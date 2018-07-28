〈南部〉奇美藝術獎30年 許文龍：天公保佑

2018-07-28

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕由奇美文化基金會主辦的奇美藝術獎，創立迄今滿卅年，是國內民間單位藝文贊助歷史最悠久的獎項，近來鮮少公開露面的奇美集團創辦人許文龍，昨天特地出席頒獎典禮，他致詞時強調自己逾九十歲了，還能上台講話，感謝老天爺的眷顧，企業能夠經營有成，可以回饋社會。

年逾9旬許文龍 親自頒獎

第卅屆奇美藝術獎昨天在奇美博物館舉行頒獎典禮，許文龍專程與會之外，館長廖錦祥、副館長郭玲玲，以及國內藝文界大老都到場，氣氛熱絡。

培育藝術人才 已資助逾1.1億元

該藝術獎於一九八九年創立，獲獎者可獲得奇美為期一年的資助，原本每個月兩萬元，因考量物價指數，後來提升為三萬元；卅年來已獎助三一七人次，發出獎金逾一億一千萬元，實質協助台灣培育在音樂、藝術領域上的明日之星。

許文龍表示，由於出身貧窮，小時候唸書的學費，有時還要用借的，艱困人家成長的辛苦，他最知道，因此立志長大後，全力推動醫療、藝術、教育，回饋社會。

許文龍指出，他年紀這麼大了，還能站在這裡致詞，「天公保佑」，感謝老天爺、感謝大家，也希望各得獎者繼續努力，日後有能力，也要幫助有需要的人。

今年獲獎者有八人，分別是具像美術創作類西畫組的林庭如與吳易澤、雕塑組的戴士偉與沈宛霆，還有音樂類弦樂組的黃薏蓉、鄭逸豪、陳品均，以及管樂組的王芙紀；獲獎者發表感言時，都很感謝奇美的資助。

黃薏蓉提到，她求學期間，就已持續向博物館借名琴學習、演出，獲益匪淺，在美國唸書時，外籍師生都對奇美在藝文上的貢獻稱許不已，直說台灣很幸運。