〈南部〉國艦國造標案 台船拿下178億元

2018-07-28

財務改善之後 明年獲利可期

〔記者洪臣宏／高雄報導〕配合國艦國造政策，台船今年來捷報頻傳，台船表示，得標金額目前累計一七八億元，財務狀況改善後，加上跨足離岸風力發電市場的進度順利，明年可望脫胎換骨。

台船今年四月參與國防部「海軍新型兩棲船塢運輸艦標案」，以四十六．三五億元得標，七月間又接連獲得海洋委員會海巡署艦隊分署「百噸級巡防救難艇之廿八艘後續十五艘採購案」及「四艘四千噸級巡防艦的統包標案」。

台船指出，未來廿年海軍及海巡署將陸續辦理相關艦艇建造案，總預算約五千億元，台船預估二○一九年「國艦國造」標案簽約金額就上看五百億元至六百億元，將挹注持續穩定營收及獲利，其中海軍預計於明年執行「潛艦國造建造案」，台船將全力爭取該項業務。

台船是台灣目前唯一擁有百萬噸級船塢，以及大型船隻建造能量的造船廠，多年來已經建造完成並交付各型商船五百餘艘與軍艦一一六艘，為世界著名船廠之一。

自從二○○八年全球金融海嘯爆發，航運市場在面臨需求急速下降以及全球造船產能大肆擴充之下，商船新造船訂單嚴重萎縮，而且各船廠為了求生存低價搶單， 二○一七年七月全球較具規模的船廠，更由二○○九年的九三四家降為三五八家，其中甚至有一六三家在交完最後一艘船後就無船可造，台船商船佔總營收的九成以上，也遭受嚴重衝擊。

台船表示，在對內改造方面，發起EP10（Enhance Productivity 10%）運動，以改善公司體質，另外，台船也看好國艦國造及離岸風電產業前景，除透過「台船學院」與學界合作培育產業相關人才外，今年更是擴大招募電銲、冷作及機電配線等第一線技術人才。

對外承攬部分，台船除持續承攬高性價比的商船及國艦國造業務外，離岸風電業務目前正與相關風場開發商進行多項合作事宜，並已自行設計、投資、建造大型風電專用駁船，將為台船後續承攬離岸風電業務持續加溫。