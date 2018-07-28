〈南部〉大社會民調︰陳其邁45.7%韓國瑜27.3%

2018-07-28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕距離年底縣市長選戰不到四個月，高雄市長選舉一份最新的民調昨天出爐， 根據大社會民調中心的調查，陳其邁以四十五．七％支持度，領先韓國瑜的廿七．三％，雙方差距達十八．四％。

陳︰還是要一步一腳印

對此，陳其邁表示，這份民調與自己內部的民調，都看得出到目前為止，他仍保持一定程度的領先，但民調只是參考，還是要一步一腳印。

韓陣營︰正急起直追

韓國瑜陣營則回應，根據TVBS最新民調，韓國瑜只小幅落後八％，而綜合各方反應回報，雙方民調其實很接近，顯示韓國瑜正急起直追。

大社會民調中心昨天公布最新高雄市長選舉民調，民進黨提名的陳其邁，支持度為四十五．七％，領先國民黨韓國瑜的廿七．三％，另有廿七％的民眾則尚未表態。

從各年齡層交叉分析來看， 陳其邁均領先韓國瑜，廿至廿九歲年輕選民，陳其邁以四十二．四％領先韓國瑜的廿二％；卅至卅九歲選民，陳其邁支持度高達五十三％，大幅領先韓國瑜的廿．五％。

大社會民調中心分析指出，韓國瑜的網路聲量雖高，但參選以來，脫口說出「高雄又老又窮」、「高雄只剩殯葬業、精神病院」等失言，恐是他的民調始終維持低檔主因。

本次調查於七月廿五至廿六日，晚間六點半至十點，針對廿歲以上高雄市民眾進行電訪，有效樣本一三一七位，抽樣誤差為正負二．七個百分點。