〈南部〉與議員參選人聯合競選 陳其邁展氣勢

2018-07-28

拚市長當選、議員全壘打

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長、市議員選戰，昨天啟動聯合競選，共有六個選區市議員參選人與陳其邁一起造勢，力拚市長高票當選、議員全壘打。

國民黨於八月下旬後推出

國民黨方面，等到市長參選人韓國瑜競選總部於八月下旬成立後，也計畫推出市長與市議員參選人聯合競選的活動。

昨天出席的民進黨高雄市議員參選人，包括第二選區的陳明澤、黃明太，第三選區的高閔琳、陳政聞、黃秋媖，第四選區的李柏毅、黃文志、張豐藤、李雅慧，第六選區的李喬如、簡煥宗，第七選區的康裕成、何權峰、鄭孟洳、洪平朗，第十選區的許乃文、鄭光峰、陳信瑜、林宛蓉，共有十九人。

第十選區的陳致中因另有重要行程，請假不能參加，他也表達支持聯合競選。

陳其邁致詞時，感性引用日本明治維新時期武士西鄉隆盛名言：「男兒立志出鄉關，學不成名死不還。埋骨何須桑梓地，人生無處不青山。」強調從政二十二年，走遍天涯海角、漁村聚落，直到二十三年後，夢想就在高雄，這裡是他一生懸命之處。

陳其邁表示，綠色執政下，高雄市長滿意度始終名列前茅，如今高雄面臨轉型巨變時刻，唯有團結向前，市長當選、議員全壘打，議會拚過半，才能繼續推動高雄市政重大改革。

針對聯合競選模式，陳其邁說，各選區狀況不太一樣，有些是採取聯合看板、聯合文宣或聯合拜票，也會針對不同地區，必要時採取聯合配票。

但今年高雄市議員選舉，民進黨在十一個選區共提名三十七席，昨天仍有五個選區參選人未出席。

對此，陳其邁說，這些選區還在協調聯合競選的內容，每個選區最後都會聯合競選，只是程度有所不同，他說：「做母雞的人，看到哪隻小雞落後，一定要把他抓到隊伍裡面」，目前為止，各選區有些新人的知名度低一點，會幫助他們拉抬聲勢。