〈南部〉旗山大溝頂 21戶安置屋落成

2018-07-28

爭議三年終落幕 住戶陸續遷入

〔記者黃佳琳／高雄報導〕爭議三年的旗山大溝頂拆遷案，高市府協助大溝頂住戶新建安置屋，昨完工入厝，市長許立明向住戶恭賀喬遷之喜，並期許透過水利工程改善，旗山老街商圈景觀再造，勾勒出旗山新都心動線，帶動地方觀光繁榮發展。

位於旗山區二號排水溝上的大溝頂建物，是老舊太平商場，使用超過半世紀，有地基掏空下陷、鋼筋鏽蝕及長期污物直接排入等多重危機，被高市土木技師公會鑑定建物結構不安全應予拆除。

但原住戶不死心，不但自組自救會狀告市府，更透過各種手段擋拆，但去年八月，法院宣判大溝頂住戶無法主張其擁有所有權或租賃權利後，高市府水利局也展開後續作業。

水利局先在大溝頂現址對面向國有財產署承租土地，預計興建住宅安置大溝頂拆遷戶，提供有實際居住在大溝頂的廿一戶住戶申請租賃搬遷，並把補償金提高約四十至六十萬元不等，終於讓大部分居民簽下同意書，同意拆遷。

許立明表示，施政的理想與現實之間，除了要兼顧法律立場，更要顧及大溝頂與旗山多數居民的感受與生命財產安全；原本拆除計畫已經要啟動，但為顧及人民的居住權益，市府還是將治水工程暫緩，等到安置屋落成後，再進行後續治水工程。

旗山二號排水工程 11月底完成

安置屋總計有廿一戶，目前已有十七戶完成抽籤，並陸續遷入。市府水利局表示，待住戶搬遷後，進行大溝頂屋舍拆除，預計今年十一月底完成旗山二號排水改善工程，串聯五號排水兩側的水岸步道約一千五百公尺，可大幅增加行人休憩空間，透過景觀改善，將勾勒出旗山新都心動線，帶動地方觀光繁榮發展。