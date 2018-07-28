〈南部〉落實分級醫療 台東醫療院所結盟

2018-07-28

〔記者陳賢義／台東報導〕快速協助病患轉院及後續醫療，台東馬偕醫院配合健保署分級醫療、雙向轉診政策擔任領頭羊，昨與台東地區四十一家醫療院所及衛生所組成醫療合作團隊，且在每日門診掛號開放一二○個名額給轉診病人，透過垂直和水平的合作，讓病患能在上下層級的醫療機構間，獲得連續及完整的照護。

快速協助病患轉診及後續醫療

健保署近年全力推動「分級醫療」制度，北、中、南各地已有多家醫院帶動成立區域醫療合作，台東也跟進，由台東馬偕擔任領航者，與四家地區醫院、二個醫療群及診所、衛生所共四十一家組成醫療合作團隊，共同建構分工醫療，讓病情穩定的病人從上層級醫院下轉至社區醫療群，或診所長期追蹤用藥，達到全程上下游整合照護模式。

台東馬偕院長王功亮表示，為因應合作模式，每日在門診掛號上開放一二○個名額給轉診病人，持轉診單就醫者，在診間也可安排優先看診，讓病人轉診暢行無阻。另在電腦資訊系統也配合健保的「電子轉診平台」，提供轉診及接收醫師相關的病人醫療資訊，適時提醒醫師再轉回基層院所。

衛福部長陳時中表示，健保署推動分級醫療行之有年，但都流於口號未落實，現在透過雲端系統建制，讓雙方院所可隨時掌握病人狀況，也在健保給付上增加鼓勵雙方互轉的利多措施。

台東馬偕：透過雲端 掌握病況

台東馬偕表示，為了達到診所與醫院彼此權責分工更為明確，小病可以先到基層診所，由家庭醫師擔綱第一線把關及處理，再藉由「健保醫療資訊雲端查詢系統」，快速獲悉病人的檢驗檢查結果、用藥狀況，甚至電腦斷層、核磁共振、X光、胃鏡及大腸鏡影像等皆能跨院迅速查詢；一旦病人有後續醫療需求，健保署建置的「電子轉診平台」即可發揮功效，協助診所快速轉介。