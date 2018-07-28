〈南部〉恆春全鎮摸彩惹議 審計室要求公所說明

2018-07-28

審計室懷疑不當使用公務預算

〔記者李立法、蔡宗憲／屏東報導〕年底選舉將近，恆春鎮公所卻大手筆花費三百多萬元舉辦全鎮大摸彩活動，引發外界議論，屏東縣審計室懷疑公務預算被不當使用，行文要求恆春鎮公所提出說明並詳列該活動預算支出項目。

選舉將至 地方質疑假公濟私

屏東縣各鄉鎮財政狀況普遍吃緊，有些還常為員工薪水發愁，恆春鎮公所卻有能力在二十一日舉辦全鎮大摸彩，獎品多達三千份，全鎮萬餘戶都可參與，讓其他鄉鎮羡慕不已，不過，因為距離年底基層選舉僅剩四個月，恆春鎮公所此舉引來不少議論，甚至被質疑是假公濟私。

鎮長：公共造產收入回饋給鎮民

恆春鎮長盧玉棟指出，因恆春鎮這幾年遊憩據點、公共造產收入不錯，才將盈餘回饋給鎮民摸彩，同時促銷地方農特產品，完全與選舉無關。

不過，屏東審計室卻懷疑恆春鎮公所不當使用公務預算，已行文要求鎮公所針對該摸彩活動支出項目及經費來源交代清楚。

在此之前，審計單位去年也曾針對恆春鎮公所推出的二萬元結婚補助措施表達反對，認為對留住人口及鼓勵生育的激勵效果有限，但鎮公所還是堅決實施，這回又在選前舉辦全鎮大摸彩活動被審計單位盯上，格外引起矚目。

主秘：依法辦理且獲代表會通過

恆春鎮公所主秘王崇信強調，尊重審計室權責，但摸彩活動均依法辦理，相關經費都獲得鎮民代表會通過，並非用在特定人士身上，完全以鎮民福利為依歸。