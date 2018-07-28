〈台北都會〉世大運專案小組 北市議員：淪柯連任助選團

2018-07-28

辦週年紀念會 北市創先例

〔記者蕭婷方／台北報導〕兩週後，二○一七年台北世大運落幕將滿週年，台北市日前宣布，世大運結餘款十九億元已繳市庫，世大運籌備會人員依法應在年底解散。但台北市議員王世堅昨調閱資料在市議會指出，「世大運專案小組」籌備世大運週年紀念會，內容卻是為台北市長柯文哲打造政治舞台，七天活動斥資近千萬元，已淪為柯文哲連任助選團。

王調閱資料發現，週年展活動只是把世大運競賽過程、成績與影像剪輯，之後還要辦研討會，工作內容明明不複雜，體育局卻以四八○萬元委由外部公司處理。

王世堅：為柯打造政治舞台

王世堅批，活動規劃於八月十四日至八月廿六日，在市府中庭辦展，許多世界性大型運動賽事從未舉辦「週年慶」，北市日前卻創世界先例、為世大運舉辦週年紀念會，根本是要為柯文哲打造政治舞台、討好邀功，拿世大運榮耀幫助他連任。

王世堅指出，市府日前說沒有要辦相關活動，現卻暗藏預算與工作人員推動活動，還曾在世大運結束後，以考察名義前往歐洲四處旅遊，但選手村、內湖移動式游泳池等場館交接業務，至今還一塌糊塗。

市府：依法籌備會年底解散

對此，體育局長李再立回應，日前有向議會報告，世大運週年慶活動編列七四○萬元經費，由體育局執行；至於世大運小組人員編制部分，李再立表示，依法世大運籌備會年底才解散，世大運小組還是在做後續相關工作。