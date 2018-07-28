〈台北都會〉文基會逾4億採購案 被爆未公開招標

2018-07-28

議員：以拆包分期方式規避

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員許淑華昨踢爆，台北市文化基金會（簡稱文基會）違反政府採購法十萬元以上公開招標的規定，自訂採購金額一百萬元以上才須公開招標，近兩年來非公開招標金額高達四億多元，並以拆包分期、規避公開招標方式委託特定單位執行；離譜的是，仍有超過百萬的標案竟也未公開招標，甚至文基會近五年來的捐款收入四千萬元，收支明細卻不明，要求政風處介入調查。

法務局：須符合採購法規範

對此，到市議會備詢的台北市法務局官員認為，文基會採購標案仍須符合政府採購法的規範，意指文基會規範不妥，昨政風處已向許索取相關資料，表示將展開調查。擔任文基會執行長的台北市文化局長鍾永豐則允諾，一個月內修正文基會採購作業要點，檢討相關採購金額與標案的措施。

文化局：一個月內修正並檢討

文基會過往因人事費、員額暴增，屢遭詬病。許淑華昨於市議會教育部門質詢時，再揭露文基會的不法行為；她指出，依據文基會採購作業要點，採購金額未達十萬元，由一級主管決行，卅萬元以上由執行長決行，一百萬元以上才須公開招標；但產發局與客委會的基金會皆遵行採購法規定，標案十萬元以上就公開招標。

許調閱資料發現，文基會二○一六年、二○一七年總收入近十億元，其中文化局補助逾六億元，卻有四億多元的委託案未公開招標，以不同名目拆包委託，例如網站製作、活動設計等，即以分期委託方式給特定廠商與個人，其費用都不超過百萬，根本是規避規定。

許淑華還指出，離譜的是，為了協助今年舉辦台北燈節製作遊行花車，中華電信捐贈兩百萬元以勞務採購協助製作，文基會提供的支出明細裡，花車製作委任案第二期費用達一四八萬多元，但找遍採購網沒這筆資料，超過百萬卻沒有公開招標，明顯違法。但文化局官員現場卻答詢，捐助金額一定是專款專用，卻無法具體指出如何專款專用。

近5年捐款收支明細也不明

除了採購標案金額有疑義，許說，二○一五年以來，文基會的捐款收入高達四千多萬元，卻沒有比照產發局的會展基金會、客委會的客家基金會公開支出項目明細，只用台北藝術節名目帶過，質疑錢到底花去哪了。

許淑華更點名負責募款的文基會副執行長張益贍，「市長柯文哲要你去督導，不是讓你亂搞，卻是同流合污」，站在備詢台的張益贍未多作說明。

許要求文基會定期公告收支流向，一個月內修正要點，並增設捐款收支辦法。法務局指出，產發局與客委會的收支辦法屬內部規則，做法比較好，文基會看起來沒這樣做；鍾永豐表示，將儘速修訂採購要點。