〈台北都會〉蘇貞昌訪石門談政績 侯友宜跑板橋讚古蹟

2018-07-28

〔記者陳心瑜、賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天拜訪石門區農會，他暢談昔日在台北縣長任內政績，包括三度舉辦國宴、向外國元首推廣石門鐵觀音和北海岸農漁產品等，並促成台大醫院金山分院，強調自己最了解地方需求也最會做事。國民黨新北市長參選人侯友宜舉行「走讀板橋」活動，他到板橋慈惠宮參拜、到黃石市場拜票並品嚐美食，也走訪林家花園周邊與大觀書院。

侯友宜昨天上午「走讀板橋」，他表示，捷運府中站沿線有現代化的新北市政府、百貨公司及電影院，另一邊是板橋古城，有特色市場、傳統小吃及古蹟等，未來要規劃城市漫遊，讓更多人看到新北市現代、古典的兼容並蓄之美。

侯友宜並說，當選後將加速推動都市更新，並強化各區的商業、生活及產業機能，古蹟也要保留原本風貌，新舊並陳讓地方繁榮。

另外，蘇貞昌在拜訪石門農會表示，他不分藍綠、公平溫暖地照顧新北市二十九區，不會因為偏鄉或人口少而有差別待遇，他承諾加強長輩在地安養、青年返鄉等，持續推動農業、漁業發展，吸引更多遊客造訪石門風箏節。他當年將台二線上廢棄倉庫改造成石門農會農民購物中心，推廣石門肉粽和鐵觀音等農特產。

石門區農會理事長陳朝吉回憶說，蘇貞昌擔任縣長時蓋了富基漁港停車場、重建十八王公廟，並協助建造農會辦事處大樓，他推崇蘇貞昌認真又會做事。

蘇貞昌昨晚行程滿檔，先參加天師慈善會在三重區永福公園舉辦的親子露天電影院，隨後趕往台北法主宮廟進香設壇暨平安宴、板橋乾安府張李莫千歲平安宴，都受到民眾的熱烈歡迎。