〈台北都會〉台62甲線超速 半年拍到1.5萬件

2018-07-28

往返新北基隆重要道路

〔記者林嘉東／基隆報導〕台六十二甲線快速道路是基隆市中正區往返新北市瑞芳區四腳亭的重要道路，也是駕駛人避開市區壅塞路段的替代道路，沿途共有三支測速照相桿，從今年一到六月，共取締一萬五一六六輛超速，其中在三號隧道內的北上路段因為限速只有四十公里，光是這一處就拍到六七九五輛超速。

三支照相桿 有一支抓6795件

基隆市警局交通隊表示，分別在一號隧道出口處及三號隧道內（南向與北向路段各一組）設有三支測速照相桿，今年一月到六月，在台六十二甲線共告發一萬五一六六件違規超速，其中，三號隧道內北上路段就告發六七九五件；不少民眾接獲罰單後，紛紛打電話向交通隊抱怨，質疑為何快速道路速限只有六十公里，在北向的中正路匝道口甚至降為四十公里？

彎道、大車多 速限降低

交通隊副隊長吳誌權指出，台六十二甲線是台六十二線的支線，五．六公里的長度多為山嶺區道路，路線起伏大並通過隧道，從通車以來，公路總局訂定最高速限就是六十公里，北向中正路匝道口因為下坡又是彎道，每天有許多貨櫃車經過，所以才降速為四十公里，台六十二甲線通車後已發生數起重大車禍，甚至造成一名處理事故的警員被追撞殉職的悲劇。

吳誌權說，並非所有的快速道路速限都在八十公里以上，請駕駛人注意道路的速限標誌及標線指示，遵守道路的速限。