〈北部〉童玩節人氣升溫 獨木舟、帆船免費體驗

2018-07-28

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節七日開幕以來，人氣升溫，入園人數已超過十五萬人次。今年遊客除了觀賞外國團隊表演、戲水、參觀主題展館，冬山河水域還有另類玩法，可搭帆船、划獨木舟、划龍舟，體驗水上駕舟樂趣。

童玩節一九九六年開辦，活動原本只有廿三天，三年後延長為四十四天，二○○二年遊客數締造九十萬四千人次歷史新高，二○○七年只剩三十三萬人次是新低紀錄，去年三十四萬人次是史上次低。

目前入園人數突破15萬人次

今年童玩節開幕不久，便遇上瑪莉亞颱風休園兩天，目前活動過了一半，入園人數已突破十五萬人次，多於去年同期十三萬人次。依照歷屆經驗，「下半場」遊客進入高峰期，若無颱風攪局，主辦單位對今年遊客數抱持審慎樂觀態度。

宜蘭縣文化局長李志勇說，童玩節每天遊客數都比去年同期成長，入園人數固然重要，更要緊的是顧好遊憩品質，傳承童玩節精神，活動將於八月十九日閉幕，請大家把握機會。

炎炎夏日，童玩節遊客最愛到戲水區玩水消暑，李志勇建議遊客，不妨轉往冬山河畔嘗試不同的玩法，活動期間限定的搭帆船、划獨木舟、划龍舟，均免費開放體驗。

冬山河畔「潛艇堡」供闖關

宜蘭縣體育會輕艇委員會提供十艘獨木舟，每艘乘坐兩人；龍舟委員會支援兩艘龍舟，一艘最多容納十八人操槳競渡；帆船委員會出動四艘帆船，每艘有一名駕駛員操作，可載大家遊河。

這三項水上活動採現場預約報名，開放時間上午九點至中午十二點，下午兩點至五點；昨天參加獨木舟體驗的九歲小妹妹說，她首度坐上獨木舟操槳，過程刺激好玩，成為難忘回憶。

此外，坐落冬山河畔的固定設施立體迷宮，總高度十八‧七公尺，相當於六層樓高，是童玩節園區最高建築物，今年化身為「潛艇堡」，內部有攀網、滑梯，供大小朋友攀爬闖關，站在堡頂鳥瞰，園區景致盡收眼底。