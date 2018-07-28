〈北部〉阿美族馬太鞍豐年祭回復祭祖 教會、耆老有異見

2018-07-28

經協調將在豐年祭前一天迎靈祭祖

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮阿美族馬太鞍（Fata’an）部落年祭將於八月十六至十八日舉行，主辦豐年祭的Lafodo’（拉富德）青年階層擬恢復中斷四十年的迎靈祭祖傳統，被部落耆老反對，馬太鞍長老教會更發書面聲明給部落耆老，引發外界對長老教會的批評聲浪！教會則強調「當時是教會與耆老合議的結果」；部落豐年祭會長徐清德則說，經協調，祭祖會在豐年祭「前一天」舉辦，並強調「這不是退讓」。

馬太鞍基督長老教會本月廿五日發出「馬太鞍教會對豐年祭的立場聲明」給部落會議主席、頭目、籌備大會主席等，強調「近日聽聞豐年祭將恢復『祭祀祖靈儀式』」，因此教會要求部落遵守一九七九年部落領袖的共識及簽訂的約章：「尊重部落族人們不同的宗教信仰，取消任何祭祀祖靈的儀式」。

長老教會聲明 年輕族人認不合時宜

教會這份「白紙黑字」聲明，透過網路大量轉貼後，引起年輕族人反彈。馬太鞍部落青年Kulas Umo認為，自豐年祭停止祭祖靈後「變得有如運動會」，只剩傳統樂舞、愈來愈加觀光化。他認為，不能再拿四十年前的約章來箝制部落傳統祭儀的復振；部落青年也以二○一六年台灣基督長老教會總會發表的「台灣基督長老教會『支持原住民恢復權利與自治』決議文」，質疑長老教會總會都已經「進步了」，馬太鞍教會的觀念不合時宜。

馬太鞍基督教會牧師宋美花昨強調，她知道有這個決議文，但當年的約定「不是牧師一個人說了算」，而是部落耆老頭目王錫山、長老梁德三等幾位耆老及牧師許伊度的共識及決定，由黃阿德校長寫成四點約章，包括取消祭祀祖靈儀式、豐年祭期間嚴禁酗酒滋事、設立清寒子弟獎學金、設立經費關心孤苦老人等。

避神格化教會不鼓勵 但不干預祭祖靈

宋美花說，歷年豐年祭舉辦前，頭目或祭司另擇地點祭祖靈「教會不會干預」。她強調，年輕人只把「焦點」放在取消祭祀祖靈，卻不提教會幾十年來提倡傳統文化的努力，包括族語聖經、族語聖歌等，年輕人的指責對教會很不公平。

阿美族每年在豐年祭第一天迎靈祭祖，自從基督教進入部落後，教會認為祖靈有「神格化」，與一神信仰衝突，「不鼓勵」教友參加豐年祭，一九七九年部落耆老們找教會協調後，簽了「約法三章」，換得教會「允許」教友重回豐年祭。

馬太鞍部落豐年祭大會會長徐清德說，今年由四十歲的Lafodo’（拉富德）年齡階層承辦豐年祭，在耆老會議、籌備會上提議恢復豐年祭祭祖傳統，被「身兼教會長老」的耆老反對，認為「再挑起會破壞部落和諧」。徐清德說，在與耆老溝通後，目前決議會在豐年祭「前一天」迎靈祭祖，不列入正式豐年祭中，「因教會一直希望我們不要在正式祭典中迎靈、祭祖」。他也強調「這不是退讓」，未來幾年仍會繼續努力說服長老們。