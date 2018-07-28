〈北部〉新竹300博覽會 讚翻轉竹市 林右昌、林智堅惺惺相惜

2018-07-28

〔記者王駿杰／竹市報導〕基隆市長林右昌昨天參觀「新竹300博覽會」 ，新竹市長林智堅親自導覽，全程介紹新竹歷史、在地特色、產業變遷及未來願景，林右昌並轉往隆恩圳，了解市府打造的城市綠帶。

林右昌由林智堅陪同、導覽，逐一參觀「光輝城市」、「酷暖城市」、「自造城市」、「不老城市」、「漫遊城市」與「超萌城市」六大展區，並與參觀民眾握手問好。

林右昌說，新竹市政府擘劃的大車站計畫、動物園與水岸空間改造計畫等，讓他留下深刻印象，他認為林智堅大幅翻轉了城市景觀與水準。

林右昌說，他與林智堅都是年輕市長，今年兩人也一起獲得二○一八國家建設卓越獎，基隆市與新竹市的人口、規模都差不多，因此兩人都有共同願景與目標，希望將城市打造成台灣新的都市發展典範。

林智堅表示，新竹和基隆都有共同的城市DNA，過去的基隆港、新竹州都是北台灣重要的城市，但長時間因為地方首長的關係，造成城市發展停滯，讓市民渴望改變。

林智堅說，他與林右昌都是六年級生，兩人對城市發展的理念相同，新竹市和基隆市的互動非常頻繁，常分享地方治理的成功經驗。

參觀完博覽會，林右昌隨後前往東大路與中央路口，漫步總長七百七十公尺的隆恩圳景觀空間，了解市府如何運用公共街道家具、木製長椅，搭配遊樂場、看水場、聊天場、櫻花場的設置，成功讓古老水圳煥然一新。