〈北部〉保育類食蟹獴 現蹤通霄石虎田

2018-07-28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行政院農委會林務局新竹林區管理處、苗栗縣自然生態學會以及台灣石虎保育協會共同輔導、位於苗栗縣通霄鎮楓樹里的友善石虎農作「石虎田」，在大家收割前林務局取回自動相機後，檢視相機竟發現超萌的稀有二級保育類動物食蟹獴，因之前從未發現過，讓保育人士振奮。

呆萌但勇猛 又名棕簑貓

林務局新竹林區管理處表示，食蟹獴又名棕簑貓，屬於獴科的中小型哺乳類動物，看起來相當呆萌，討人喜歡。不過，牠卻相當勇猛善戰，善於水域環境獵食魚蟹類為生，有時也會出現森林田野間捕食小型哺乳類、鳥類、兩棲爬行類以及軟體動物等。

惟當地居民一見照片，都說從未見過食蟹獴，長期在苗栗地區進行石虎保育研究的陳美汀博士也說未曾記錄過通霄曾出現食蟹獴。

近五年不曾拍到 保育有成

由於近五年來石虎田區的自動相機不曾拍下食蟹獴蹤影，但幾經探訪下，有地方耆老說，似乎曾在西邊看過，沒想到如今再度出現。

林務局新竹林區管理處指出，在通霄鎮楓樹里打造無毒友善的石虎田，希望可以讓棲息附近淺山區域的石虎再現蹤影，如今已陸續拍攝到石虎、麝香貓，加上剛現身的超萌食蟹獴，讓人感動，也代表推動環境保育的重要性與成果。

通霄鎮楓樹里種植稻米，以友善環境為出發點，堅持不噴灑農藥、除草劑的自然農法，打造出有利石虎等野生動物生存的環境，並取名為石虎田，生產的稻米也取名為「石虎米」。

林務局表示，盼透過友善石虎農作理念，扭轉石虎會影響經濟印象，石虎米的模式讓農友也能從農耕獲利，讓淺山裡的野生動物能安生立命，讓「生產、生活、生態」能永續發展。