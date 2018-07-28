〈北部〉竹縣公告10大危險水域 頭前溪豆腐岩也禁戲水

2018-07-28

記者廖雪茹／專題報導

炎夏戲水消暑，小心溺水意外！

縣內海邊、溪流 都不能玩水

新竹縣政府公告十大危險水域，不得從事水域遊憩活動，近年成為拍照熱點的竹北市頭前溪豆腐岩，雖然不在榜內，但因潛伏危險，也禁止戲水。依縣府公告，新竹縣內海邊、溪流，都是不能玩水的，違者可依「發展觀光條例」處五千元以上、二萬五千元以下罰鍰，並禁止其活動。

新竹縣消防局統計，今年已接獲四起溺水通報，造成兩人死亡。地點分別在竹北市新月沙灣、鳳山溪鳳岡大橋與峨眉鄉湖光村池塘、峨眉湖獅頭坪大橋。

開放遊憩活動 僅限部分區域

新竹縣政府根據近十年溺水死亡率與事故發生率，公布十大危險水域；其中內灣雞油樹到內灣吊橋下水域及馬胎舊檢查哨上游、北埔冷泉大坪溪等，因山區常有午後雷陣雨，造成河水暴漲，讓人反應不及，須提高警覺。

據縣府公告，僅油羅溪（尖石大橋至內灣吊橋上游一千公尺）、泰崗溪（泰司大橋至控溪吊橋）、上坪溪（清泉溫泉至昌惠大橋）及新月沙灣高潮線向外延伸三公里內的水域，可從事獨木舟活動（新月沙灣還可從事水上摩托車、風浪板及風箏衝浪），其他區域禁止水域遊憩活動，除非是比賽、訓練等向縣府申請核准，才限制時、地、人暫予開放。

此外，竹北市頭前溪豆腐岩成為民眾打卡熱點，但消防局表示，豆腐岩其實是隆恩攔河堰下游為了延緩河床刷深的消波塊，並非觀光景點，由於位於行水區內濕滑，潛藏危險，水利署第二河川局在沿岸設有「請勿戲水」等警告標語，消防局也在兩岸設置標示牌及懸掛救生圈及拋繩袋。

為防溺水意外，消防局也委請新竹縣市水上救生協會，六到八月期間的例假日，派救生員志工進駐內灣及新月沙灣做安全宣導；北埔冷泉屬參山國家風景區範圍，由獅山管理站負責。