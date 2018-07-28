〈北部〉《桃園》新增7共融式特色公園 明年完工

2018-07-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府工務局昨天在議會進行工作報告，多位議員關心公園設置共融式場域議題；局長黃治峯表示，目前桃園市共有六座共融式場域特色公園，未來還會在全市增加七處，預計明年完工，以八德區兒卅五公園為例，將以童話故事「傑克與魔豆」為主題，加入綠樹、草坪及花朵圖案元素，讓孩子們溜滑梯時有進入森林的感覺。

議員黃景熙表示，台北已經有廿四座公園有共融式場域，桃園只有六座，希望加快腳步；蘇家明、呂林小鳳認為，共融式場域就像主題樂園，可以融入情境、擺脫單調的罐頭式遊樂設施；萬美玲、陳志謀則建議，桃園市應該設置更多的共融式場域，讓公園都能有自己的特色。

目前僅六座 深受大小朋友喜愛

黃治峯指出，共融式場域主角是遊戲器材，無論是一般兒童或身心障礙兒童都能共通使用，例如無障礙坡道溜滑梯，肢體障礙小朋友也可享受溜滑梯的樂趣，而網狀鞦韆可以讓大人陪伴身心障礙孩子一起乘坐擺盪，「共融性遊具」也會融入年長者的需求，讓祖父母、孫子女一起玩樂。

目前桃園市有六處公園設置共融式場域，分別是桃園區國際路橋下冒險公園、陽明運動公園、陽明社區公園、溫州恐龍親子公園、玉山公園及蘆竹區海湖地景公園，六處公園的共融式場域都各具特色，其中的恐龍造型磨石子溜滑梯、山丘溜滑梯、台灣黑熊主題石頭溜滑梯，深受大小朋友喜愛。

至於七處規劃設計中的公園共融式場域預計明年就可完工，桃園區大有梯田生態公園以松鼠森林動物故事為遊戲主軸，八德區兒卅五公園、平鎮區乙未戰爭紀念公園、楊梅區公九公園，則分別以傑克與魔豆、戰爭、快樂農場為主題，其他還包含桃園區風禾公園、大溪區埔頂公園、龜山區中正公園。

另，黃治峯昨天在議會進行工作報告時，由於不了解全市公園遊樂設施損害情形，一度被議員劉茂群請出議事堂，劉茂群批，她住家附近公園兒童遊樂設施損害半年都未維修，原因只是一個螺絲，工務局長竟一問三不知，請他離開議事堂是不滿他沒進入工作狀況。