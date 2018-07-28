〈北部〉《桃園》A20興南站旁 區段徵收開發

2018-07-28

〔記者許倬勛／中壢報導〕機場捷運今年日均運量已成長到六萬一千人次，不過沿線各站人潮仍存在極大落差，其中，A20興南站通車迄今每天進出人次僅二五○人，周邊仍是荒煙蔓草，屢被地方批評開發速度過慢，要求市府加快區段徵收腳步；對此，市府地政局表示，內政部已於今年六月核准徵收，配地比例訂為四十％，市府七月十日發布徵收公告，十月將辦理公共工程施工，預計二○二○年底完工、二○二一年辦理土地點交，可望帶動當地發展。

總面積近48公頃 以農地為主

地政局指出，整體開發計畫範圍位於中壢區新生路、中豐路、老街溪間，以興南站為核心，總面積約四十七．五五公頃，區段徵收範圍內以農地為主，多已休耕，扣除部分保留區、工業區，大約有八十餘戶居民，多數支持開發案，將保留範圍內的土地公廟、聖德基督書院及四個既有住宅區，拆除位於交界處新生路三七三巷內約十戶建物及青埔高爾夫球場。

地政局表示，區內將規劃公園、綠地、停車場、國小等公共設施用地，面積約二十．○五公頃，公設比為四十二．一七％；住宅區、商業區及車站專用道，面積約二十七．五公頃，佔五十七．八三％，建蔽率為五成；其中將規劃○．九五公頃土地興建約五百戶社會住宅；開發案公共設施總工程經費約十二億元，社會住宅經費仍在評估中。

將闢4橫向道路 串連高鐵站

市長鄭文燦昨天前往視察表示，興南站周圍多為縱向道路，為了疏通往來高鐵、中壢市區的交通壓力，將開闢中豐北路到新生路間四條橫向道路，完工後可串連北側高鐵桃園站、南側A21環北站、中壢環北路，成為新都市發展軸線，而中豐北路交流道興建工程也預計在三年內完成，內外交通都會變得相當便利。

鄭文燦說，升格後市府團隊積極協調機捷沿線各個開發案，希望讓都市計畫和交通建設同步進行，在開發的同時先形成生活圈，也能增加機捷運量；除了興南站區段徵收開發案，A10山鼻站預計明年四月完成土地點交，A21環北站區段徵收則得等到三年後才能辦理土地分配及點交，至於A11坑口站、A15大園站、A16橫山站則在航空城都市計畫內，未來須配合航空城區段徵收。