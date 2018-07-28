〈中部〉烏日六房媽分靈 指示要回北屯

2018-07-28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市六房媽廟原在北屯，現已遷到烏日，一位住在北屯東光里的楊姓市民，去年在北屯東山路地下道填平工程現場，撿到一尊木雕媽祖神像，三天後媽祖託夢給他，指自己是六房媽分靈，在遶境時鎮守東山路，希望他能為祂刻一個新的神像。楊姓市民便為六房媽分靈打造了二尺二的神像，現列在烏日六房媽廟，要擇日擇地點迎回北屯。

台中市六房媽來自雲林，一九九九年在北屯雷中街設廟，二○一三年遷到烏日；去年市府進行東山路地下道填平工程，住在附近的楊姓住戶到現場觀看，發現一尊木雕媽祖像，便帶回家中。

三天後，媽祖竟託夢給他，指自己是六房媽，因在北屯遶境，分靈便鎮守東山路，希望能為祂刻一尊二尺二的神像。楊姓市民便到烏日六房媽廟擲筊，獲得確是六房媽的分靈、希望所刻神像大小為二尺二，以及神像安置的地點要回北屯等六個聖筊。

六房媽會理事長黃義村表示，今年三、四月時，楊姓市民因地點已有眉目，便委請六房媽廟協助，廟方到雲林委請雕刻師傅代為雕刻，目前已開光。

黃義村表示，楊姓市民所撿到的媽祖神像，並非北屯六房媽的神像，可能是民眾亂丟，但六房媽在北屯遶境時，因要鎮守東山路一帶的平安，其分靈便駐在該神像內；由於神像已有破損，楊男才會夢到六房媽要新的神像，他認為楊姓市民跟媽祖很有緣分。